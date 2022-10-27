Вихід Ford з ринку Росії

У компанії заявили, що завершили угоду з продажу своєї 49% частки в російському спільному підприємстві Sollers Ford за "номінальною" ціною, яка не розголошується.

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Акції Ford будуть передані спільному підприємству за номінальною вартістю,

– заявили у Ford.

Також у компанії додали, що Ford Motor Co зберігає за собою можливість викупити їх протягом п’яти років, "якщо глобальна ситуація зміниться". Відповідно компанія може повернутись на російський ринок.

Нагадаємо! Про призупинення своєї діяльності в Росії компанія оголосила в березні.

Раніше американський автовиробник списав 122 мільйонів доларів у зв'язку з призупиненням своєї діяльності в Росії на початку цього року. Після завершення угоди компанія не робитиме додаткових списань. Згідно з оцінкою аналітиків, за 2021 рок Ford продав в Росії близько 20 тисяч автомобілів.

У 2019 році Ford заявив, що в рамках спільного підприємства закриває два складальних заводи та завод з виробництва двигунів в Росії й виходить з ринку легкових автомобілів у Росії.

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