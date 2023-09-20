Жодної несподіванки: найбільш прибутковим ритейлером у Росії став продавець алкоголю

Для росіян алкоголь більш потрібен, аніж продукти. Принаймні, про це свідчать дані про прибутки місцевих ритейлерів.

Алкоголь – товар №1 для росіян

Як свідчать дані російського Forbes, найбільш успішним ритейлером на території окупантів стала група "Мєркурій Ритейл Холдинг", власниками якої є Сергєй Студенніков, Ігорь Кєсаєв та Сєргей Кацієв. Холдинг володіє мережами алкомаркетів "Красное&Белое" та "Бристоль".

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У 2022 році прибутки ритейлера перевищили 48 мільярдів рублів. Алкогольна група випередила найбільші роздрібні мережі на території росіян – "Перекресток", "Пятерочка" і "Магніт".

До речі! "Красное&Белое" – найбільша мережа алкогольних супермаркетів у Росії. Вона налічує понад 13 тисяч магазинів.

Цікаво, що виторг алкогольного ритейлера більш ніж вдвічі менший за мережі супермаркетів. Різниця прибутку зумовлена більшою маржею алкогольних виробів. Також свою роль зіграло збільшення споживання алкоголю серед росіян.