На ринку паніка: російські компанії можуть збанкрутувати через санкції на важливу сировину

Внаслідок 14 пакету санкцій російські промислові підприємства у деяких галузях можуть зазнати краху. Все через те, що західні обмеження унеможливлюють закупівлю важливої хімічної сировини. Крім того, її навіть не можна закупити у "дружніх" країнах.

Надто важлива для Росії

Як повідомляють російські ЗМІ, 20 великих компаній надіслали лист до уряду Росії, у якому заявляють, що деяким галузям загрожує банкрутство.

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Зверніть увагу! Лист був надісланий представниками автомобільної галузі, будівельні підприємства та виробники побутової техніки.

Річ у тім, що внаслідок санкцій в Росію було припинено постачання поліметиленфенілізоціанатів (або ж по-іншому метилендіфенілдіізоціанат (МДІ)). Їх використовують у виробництві монтажних пін, герметиків, наливних підлог, труб, компонентів холодильників й автозапчастин. А найцікавіше те, що російська економіка залежить від імпорту за цим матеріалом на 100%.

Наразі постачальники з Японії, Європи та США припинили вже відвантаження сировини. До них згодом приєднався навіть Китай.

Це рішення стало потрясінням для галузі, оскільки з урахуванням обмеженості складських запасів в учасників ринку та обмеженого терміну зберігання МДІ збереження цієї ситуації протягом кількох найближчих місяців спричинить ризики зупинки та банкрутства діючих виробництв,

– йдеться у листі.

За словами виконавчого директора асоціації НАППАН в Росії Олексія Горохова, на ринку вже почала паніка стосовно цієї ситуації.