Російський Газпром зможе відновити довоєнні експортні показники до 2035 року

Газпром не зможе відновити свій експорт до рівня до війни щонайменше протягом наступних десяти років. Згідно з результатами зовнішнього аудиту, ця компанія повернеться до довоєнних обсягів експорту не раніше, ніж у 2035 році.

Газпром втрачає позиції

Позиція Газпрому на ринку газу також буде ускладненою без державної підтримки, оскільки компанія має обмежені можливості виробництва зрідженого природного газу.

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Газпром часто проводить такі дослідження, щоб використовувати їх у Кремлі для отримання преференцій або додаткового фінансування.

Оскільки Газпром, який не має власної перевіреної технології виробництва зрідженого природного газу у великих обсягах, єдиний експортер газу по трубопроводах, а ці обсяги зменшуються, роль Газпрому на газовому ринку, відповідно, теж буде зменшуватися,

– йдеться в аудиторському звіті.

Контекст

До початку широкомасштабного вторгнення в Україну Росія контролювала близько 40% газового ринку ЄС. Протягом 2022 року втратила два основних маршрути транспортування газу, а третій, через Україну, був обмежений.

Намагаючись використовувати газ як шантаж, Росія зупинила Північний потік-1 з 31 серпня 2022 року, а через місяць той, що лишився, був пошкоджений вибухом у Балтійському морі. Також постраждала одна з ниток Північного потоку-2, який через агресію так і не було запущено.

З травня 2022 року Україна припинила транзит газу через газовимірювальну станцію "Сохранівка" через окупацію росіянами північної частини Луганської області, а Росія відмовилася переносити ці обсяги на альтернативний газопровід "Суджа". Тоді ж Росія сама відмовилася від транзиту газу через Польщу по газопроводу Ямал – Європа.

Це призвело до обвалу експорту російського газу до Європи до мінімальних рівнів, які не бачилися ще з часів СРСР, і призвело до збитків у діяльності Газпрому.