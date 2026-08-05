Величезна діра в стіні: ворожий удар пошкодив відділення "Нової пошти" в одному з районів Києва

Російський обстріл 5 серпня призвів до значних пошкоджень у Києві. Під ударом опинилася й "Нова пошта". Атака зачепила одне з відділень в Оболонському районі столиці.

Про це інформують місцеві медіа.

Що відомо про пошкодження відділення "Нової пошти"?

За словами працівників, уночі відділення було зачиненим, тож, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Журналісти, які перебували на місці влучання, показали величезну діру, яка утворилася просто в стіні будівлі відділення. До того ж, територія навколо пошкодженого відділення всіяна уламками.

Наслідки атаки на відділення "Нової пошти": дивіться відео "Еспресо"

До того ж, на місці події зберігається сильне задимлення. Зауважимо, що якість повітря у Києві суттєво погіршилася внаслідок пожеж, які виникли через ворожий удар.

Повідомлялося, що вночі стався витік аміаку в Голосіївському районі столиці – його швидко ліквідували.

Які наслідки російської атаки у Києві й області?

Унаслідок чергової ворожої атаки найбільших руйнувань зазнали Голосіївський, Оболонський, Деснянський і Святошинський райони Києва, де зафіксували щонайменше сім осередків пошкоджень.

Постраждали житлові будинки, а також виникли пожежі на складах. За останніми даними, одна людина загинула, ще 26 дістали поранення, з них 16 госпіталізовані.

Також у Бучанському, Броварському й Фастівському районах Київської області палали підприємства й складські приміщення. Окрім того, внаслідок удару по території залізничної платформи є загиблі.