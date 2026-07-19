Росія завдала удару по складу одного з видавництв та знищила близько 250 000 книжок

В ніч на 19 липня Київ перебував під масованою ракетною атакою країни-агресорки. Внаслідок одного з ударів були пошкоджені приміщення, які належали видавництву "Книголав".

Про це повідомило видавництво у власних соцмережах.

Що відомо про наслідки атаки?

Команда "Книголав" повідомила, що внаслідок удару ніхто не постраждав. Проте вони втратили майже 250 000 книжок.

Це результат праці авторів, перекладачів, редакторів, дизайнерів, друкарень і всієї команди, яка щодня працює для українського читача. Росія вкотре доводить, що веде війну не лише проти людей, а й проти української культури, освіти та нашого майбутнього,

– написали у видавництві.

Вони зазначили, що через знищення складу можуть виникнути тимчасові затримки з відправленням замовлень. "Книголав" пообіцяли, що вже працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити всі процеси.

Також вони подякували читачам за терпіння та розуміння. У видавництві закликали продовжувати підтримувати українське та Сили оборони України.

Що відомо про російську атаку 19 липня?

В ніч на 19 липня Росія запустила по Києву десятки балістичних ракет. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що ця атака стала однією з найбільших.

Через російські удари знову серйозно постраждала станція метро "Лук'янівська". Через потужну вибухову хвилю у наземному вестибюлі є серйозні пошкодження, а сама зупинка тимчасово призупиняла свою роботу.