Її тимчасово зачинили, про що повідомили в КМДА.

Яка ситуація з "Лук'янівською"?

Влада зазначила, що пошкодження сталися в наземному вестибюлі через потужну вибухову хвилю.

Писали й про те, що внаслідок атаки всередині частково обвалилася штукатурка на стелі. Через пошкодження довелося на тимчасовий період призупинити роботу станції.

Поїзди на "зеленій" лінії проїжджають станцію "Лук'янівська" без зупинки,

– йдеться в офіційному повідомленні.

У КМДА додали, що працівники метрополітену вже ліквідовують наслідки для забезпечення роботи ескалаторів і пасажирної автоматики.

Там пообіцяли додатково повідомити про відновлення роботи станції й курсування потягів через неї.

Як виглядає "Лук'янівська" після обстрілу: дивіться фото Суспільного

У Шевченківському районі також повибивало вікна в житлових будинках, фіксували пожежу в адмінбудівлі й пошкоджені автомобілі.

За словами Віталія Кличка, унаслідок російського удару пошкодження та пожежі були також у Дніпровському, Деснянському, Солом'янському та Святошинському районах Києва. Горіли житлові й нежитлові будівлі, автомобілі та офісні приміщення.

На жаль, атака на Київ 19 липня забрала життя щонайменше однієї людини. Відомо, що вона загинула в Солом'янському районі. Ще 8 киян постраждали.

Уночі Росія випустила по Києву та області понад 42 балістичні ракети, що стало рекордною кількістю. Після короткої паузи з 02:14 до 02:36 окупанти здійснили щонайменше ще три пуски з території Брянської області у напрямку столиці, а згодом відбулися нові запуски ракет. Тривога у столиці повторно пролунала й зранку.