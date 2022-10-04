Через дефіцит іноземного обладнання: російські друкарні можуть повністю припинити роботу

Російські друкарні бідкаються на гострий дефіцит обладнання та запчастин до нього. Брак виник на тлі впровадження санкцій проти країни-агресорки та відмови західних виробників постачати машини.

Імпортозалежність галузі від компаній із так званих "недружніх" до Росії країн досягає 90%, тому топменеджери друкарень країни-агресорки попереджають про ймовірне повне припинення роботи. Про це пишуть російські ЗМІ, передає Бізнес 24.

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Друкувати нічим

Генеральний директор російської "Парєто-прінт" Павєл Арсєньєв бідкається, що європейські виробники постачали до Росії друкарські, палітурні, ниткошвейні та кришкоробні машини, CTP-обладнання та запчастини для них. Він зазначає, що раніше ця техніка найчастіше імпортувалася з таких країн:

Німеччини,

Швейцарії,

Італії,

Канади,

Японії.

За словами Арсєньєва, частина компаній з країн Європи "просто вирішила" розірвати контракти. Решта припинила співпрацю вже після запровадження п'ятого пакету санкцій ЄС від 8 квітня. Тоді Єврокомісія заборонила імпортувати в Росію обладнання для флексографії, офсетного, глибокого, високого друку та палітурних машин.

Водночас, президент російської видавничої групи "Ексмо-АСТ" Алєг Новікав додав, що у Росію заборонено ввозити не тільки нове, а й вживане обладнання. Частину машин та комплектуючих у країну-агресорку все ж доставляють за допомогою так званого "паралельного", тобто "сірого" імпорту.

Проте, як зазначає представниця компанії "Октопрінт сєрвіс" Ларіса Данілова, така схема для більшості поліграфічної техніки не працює. Низка комплектуючих є унікальною – має свій каталожний номер. Відповідно, західні виробники можуть відстежити незаконну відправку своєї продукції у Росію та запобігти їй.

До слова, представники російської друкарської індустрії розглядають імпорт типографічного обладнання з Індії та Китаю. Проте воно є "старішим", ніж європейське, та менш автоматизованим.

Членкиня правління російського союзу Гільдії видавців Єлєна Шитикова вважає, що вихід з ситуації наразі лише один – розбирати старі машини та користуватися вживаними запчастинами, як це вже практикується у російській авіаційній та суднобудівній галузях. Проте й такий підхід буде лише тимчасовим й не повним розв'язанням "проблеми".

Крім того, на тлі погіршення ситуації, директор видавництва "Росмен" Баріс Кузнєцов пропонує друкувати, зокрема, російські книги, за межами Росії. Однак такий крок спричинить подорожчання типографічної продукції на понад 20%, що також неабияк вдарить по друкарській галузі країни-агресорки.