Из-за дефицита иностранного оборудования: российские типографии могут полностью прекратить работу

Российские типографии жалуются на острый дефицит оборудования и запчастей к нему. Нехватка возникла на фоне внедрения санкций против страны-агрессора и отказа западных производителей поставлять машины.

Импортозависимость отрасли от компаний из так называемых "недружественных" к России стран достигает 90%, поэтому топ-менеджеры типографий страны-агрессора предупреждают о вероятном полном прекращении работы. Об этом пишут российские СМИ, передает Бизнес 24.

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Печатать нечем

Генеральный директор российской "Парето-принт" Павел Арсеньев жалуется, что европейские производители поставляли в Россию печатные, переплетные, ниткошвейные и крышкоделательные машины, CTP-оборудование и запчасти для них. Он отмечает, что ранее эта техника чаще всего импортировалась из таких стран:

Германии,

Швейцарии,

Италии,

Канады,

Японии.

По словам Арсеньева, часть компаний из стран Европы "просто решили" расторгнуть контракты. Остальные прекратили сотрудничество уже после введения пятого пакета санкций ЕС от 8 апреля. Тогда Еврокомиссия запретила импортировать в Россию оборудование для флексографии, офсетной, глубокой, высокой печати и переплетных машин.

В то же время президент российской издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков добавил, что в Россию запрещено ввозить не только новое, но и подержанное оборудование. Часть машин и комплектующих в страну-агрессора все же доставляют с помощью так называемого "параллельного", то есть "серого" импорта.

Однако, как отмечает представитель компании "Октопринт сервис" Лариса Данилова, такая схема для большинства полиграфической техники не работает. Ряд комплектующих уникальный – имеет свой каталожный номер. Соответственно, западные производители могут отследить незаконную отправку своей продукции в Россию и предотвратить ее.

К слову, представители российской типографической индустрии рассматривают импорт необходимого оборудования из Индии и Китая. Однако оно "старее", чем европейское, и менее автоматизировано.

Член правления российского союза Гильдии издателей Елена Шитикова считает, что выход из ситуации пока только один – разбирать подержанные машины и пользоваться б/у запчастями, как это уже практикуется в российской авиационной и судостроительной отраслях. Однако и такой подход будет лишь временным и не полным решением "проблемы".

Кроме того, на фоне ухудшения ситуации, директор издательства "Росмен" Борис Кузнецов предлагает печатать, в частности, российские книги, за пределами России. Однако такой шаг приведет к удорожанию типографической продукции более чем на 20%, что также изрядно ударит по типографической отрасли страны-агрессора.