Якщо порівнювати з минулим роком, у червні – серпні 2022 року асортимент імпортного алкоголю у російських магазинах скоротився на 40 – 95%. Про це пишуть російські ЗМІ, передає Бізнес 24.

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Ціни ростуть, а вибір скорочується

Експерти прогнозують, що протягом найближчих 3 місяців асортимент алкоголю у російських точках продажу може скоротитися ще на 40 – 50%. За даними Асоціації роздрібної торгівлі, у низці торговельних мереж Росії імпорт спиртного вже впав на 60 – 100%, залежно від виду напоїв, зокрема:

повністю припинилось постачання ігристих вин з регіону Шампань;

на 70% впав імпорт віскі;

асортимент французького коньяку та імпортного пива скоротився на 60%.

При цьому, закупівельні ціни на закордонний алкоголь у Росії з лютого цього року зросли на 27 – 40%, а на окремі види іноземного спиртного – на всі 70%.

Додамо, що унаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну та запровадження міжнародних санкцій, імпорт міцних алкогольних напоїв до країни-агресорки за підсумками першого півріччя 2022 року впав на 35%, – до 32,65 мільйона літрів.

Так, Сполучені Штати Америки повністю заборонили експортувати спиртне у Росію, а Європейський Союз обмежив постачання елітного алкоголю, дорожчого, ніж 300 євро за пляшку. Деякі ж компанії самостійно зупинили імпорт алкогольної продукції у країну-агресорку або повністю пішли з ринку Росії.

Нагадаємо, що про скорочення діяльності у Росії наприкінці червня оголосили, зокрема, Diageo (Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys), а Beam Suntory (Jim Beam) та Edrington (Macallan) заявили про продаж російського бізнесу місцевому керівництву.