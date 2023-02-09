Через санкції більшість російських компаній перейшли на китайське обладнання
Більшість промислових підприємств Росії замінили обладнання, запчастини та комплектуючі, імпорт яких потрапив під санкції через російське вторгнення в Україну, на китайські аналоги. Про це повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на опитування Інституту Гайдара.
Яке обладнання купує бізнес в Росії
- Згідно з опитуванням, тепер у Китаї купують обладнання 67% респондентів, запчастини – 63%, комплектуючі – 54%.
- А от російські аналоги обрали лише 39%, 46% та 54% учасників опитування відповідно.
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Чи використовує бізнес підсанкційні комплектуючі
- 23% опитаних зізналися, що продовжують отримувати комплектуючі зі списку санкцій, для обладнання та запчастин ця частка менша.
- Разом з тим п'ята частина підприємств ніколи не використовувала підсанкційні комплектуючі.
- Деяким компанії зазначили, що їм довелося відмовитися від імпорту товарів зовсім.
Санкції та згортання бізнесу у Росії
Через повномасштабне вторгнення Росії, США та Європа регулярно запроваджують санкції, що забороняють або обмежують співпрацю з російськими організаціями. Наразі обговорюється десятий санкційний пакет, який зі слів Урсули фон дер Ляєн, буде зосереджений на закритті лазівок, щоб покінчити з ухилянням від санкцій, і на запровадженні вагомих наслідків для тих, хто обходить санкції ЄС.
Попри те більш як 1,2 тисячі бізнесу згорнули свою діяльність у Росії після 24 лютого минулого року. Близько 200 повністю завершили вихід з ринку агресорки.