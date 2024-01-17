Масовий відхід російських компаній із Кіпру: що трапилось

Великі російські компанії активно покидають кіпрську юрисдикцію. Вони переміщуються до спеціальних адміністративних районів Росії, або ж у сусідні країни, як от Казахстан.

Чому російські компанії покидають Кіпр

Відхід компаній відбувається, ймовірно, через політику кіпрської влади – вона активно протидіє обходу санкцій проти Росії.

Читайте також: Конфіскація російських мільярдів для України: коли США приймуть доленосне рішення

Стало відомо, що двозначна кількість компаній, з величезним обсягом роботи у своєму секторі, в останні місяці заявили про бажання піти з кіпрської юрисдикції.

За даними видання, так вчинять згодом й інші суб'єкти господарювання. Ба більше, це трапиться в найближчому майбутньому.

Хто ще вийде з Кіпру

Зокрема, кіпрське видання наводить дані про відхід або плани щодо відходу наступних компаній:

TCS Group, у якої головна компанія "Тінькофф-банк";

девелопера Etalon Group;

ритейлера Fix Price;

United Medical Group, яка є холдинговою компанією "Європейського медичного центру";

"Трансмашхолдингу";

Globaltrans;

маркетплейса Ozon.

Обмеження фінансових операцій з Росією

Водночас з цим, Турецькі банки відмовляються від роботи з російськими.

А Державні банки Китаю посилюють обмеження щодо фінансування російських клієнтів. Це трапилось після того, як Сполучені Штати пригрозили введенням додаткових санкцій проти іноземних фінансових компаній, які надають допомогу Росії у військових діях в Україні.

Є очікування, що іноземні банки посилять виконання санкцій відповідно до діючих регуляцій. Українські банки вже ведуть моніторинг зв'язків клієнтів з Росією.