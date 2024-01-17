Почему российские компании покидают Кипр
Уход компаний происходит, вероятно, из-за политики кипрской власти – она активно противодействует обходу санкций против России.
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Стало известно, что двусмысленное количество компаний, с огромным объемом работы в своем секторе, в последние месяцы заявили о желании уйти из кипрской юрисдикции.
По данным издания, так поступят впоследствии и другие хозяйствующие субъекты. Более того, это случится в ближайшем будущем.
Кто еще выйдет из Кипра
В частности, кипрское издание приводит данные об уходе или планах по уходу следующих компаний:
- TCS Group, у которой головная компания "Тинькофф-банк";
- девелопера Etalon Group;
- ритейлера Fix Price;
- United Medical Group, являющаяся холдинговой компанией "Европейского медицинского центра";
- "Трансмашхолдинг";
- Globaltrans;
- маркетплейса Ozon.
Ограничение финансовых операций с Россией
В то же время, Турецкие банки отказываются от работы с русскими.
А Государственные банки Китая ужесточают ограничения по финансированию российских клиентов. Это произошло после того, как Соединенные Штаты пригрозили введением дополнительных санкций против иностранных финансовых компаний, оказывающих помощь России в военных действиях в Украине.