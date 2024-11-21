Санкції працюють: в Росії проблеми з літаками

Половину російських літаків Airbus A320neo та А321neo не використовують для вильотів. Як зазначається, із 66 суден перестали літати 34.

Чому російські літаки припинили вильоти

Причиною того, що російські літаки перестали використовуватися, стали складнощі з обслуговуванням двигунів, передаються російські ЗМІ. Крім того, частину лайнерів тимчасово прибрали до резерву, а за окремими оцінками, від 15 до 20 лайнерів можуть не повернутися до польотів.

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Двигуни, які є в обслуговуванні, наразі неможливо відремонтувати у Росії. Завезти нові також не вдасться, адже запроваджені санкції внаслідок повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Водночас такого типу літаки становлять близько 10% всього іноземного магістрального повітряного флоту в Росії.

Цікаво! Одне з джерел видань вважає, що у 2026 році A320/А321neo знімуть з експлуатації.