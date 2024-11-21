Чому російські літаки припинили вильоти

Причиною того, що російські літаки перестали використовуватися, стали складнощі з обслуговуванням двигунів, передаються російські ЗМІ. Крім того, частину лайнерів тимчасово прибрали до резерву, а за окремими оцінками, від 15 до 20 лайнерів можуть не повернутися до польотів.

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Двигуни, які є в обслуговуванні, наразі неможливо відремонтувати у Росії. Завезти нові також не вдасться, адже запроваджені санкції внаслідок повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Водночас такого типу літаки становлять близько 10% всього іноземного магістрального повітряного флоту в Росії.

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