Російський бізнес у Туреччині розрісся на 670% за рік
Джерело:Bloomberg
Росіяни зареєстрували в Туреччині понад 1300 організацій у 2022 році. У турецькому аналітичному центрі порахували, що це на 670% більше, ніж було торік.
Росіяни найчастіше відкривають бізнес у Туреччині
За даними The Economic Policy Research Foundation of Turkey, у 2021 році російських компаній у Туреччині було 177, то у 2022 році цифра зросла до 1 363.
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Таким чином російські компанії опинилася на першому місці серед іноземного бізнесу в Туреччині. Загалом кількість компаній з іноземним капіталом у Туреччині збільшилася за рік на 49,8%.Цікаво! Більшість компаній з іноземним капіталом, зокрема російським, зареєстрували у Стамбулі (61,9%), на другому місці – Анталія.
Росіяни активні емігрують в Туреччину
Варто зауважити, що Туреччина стала одним із головних напрямків для еміграції росіян, які складають чверть від загальної кількості іноземних покупців нерухомості у країні.
Росіяни також найактивніше серед іноземців купували нерухомість у Туреччині. Загалом було продано 68 210 об'єктів, із них 16 312 купили росіяни – це 23,9% від загальної кількості.