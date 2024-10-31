Мільярдер Роман Авдєєв продав бізнес у Росії

Російський мільярдер Роман Авдєєв продав останні активи в Росії. Він продав свою 62% частку в концерні "Росіум" структурам іншого мільярдера Сергія Сударікова.

Чому Авдєєв продав бізнес у Росії

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ, статки мільярдера складали 1,2 мільярда і 108 місцем у рейтингу Forbes.

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Авдєєв зазначив, що після угоди більше не має активів чи бізнес-проєктів у Росії, однак не розкрив деталей щодо причин продажу чи вартості угоди.

Фінансовий концерн "Росіум", заснований Авдєєвим у 2006 році, включає "Московський кредитний банк".

Зауважте! У 2019 році він домовився об’єднати активи з акціонером групи "Регіон" Сударіковим, чиї статки Forbes оцінює в 1,8 мільярда доларів, і якому раніше належало 31% в "Росіумі".

Хто ще відмовився від бізнесу в Росії

За останні роки щонайменше сім мільярдерів вирішили відмовитися від російського громадянства.

Серед них: