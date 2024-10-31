Чому Авдєєв продав бізнес у Росії
Як повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ, статки мільярдера складали 1,2 мільярда і 108 місцем у рейтингу Forbes.
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Авдєєв зазначив, що після угоди більше не має активів чи бізнес-проєктів у Росії, однак не розкрив деталей щодо причин продажу чи вартості угоди.
Фінансовий концерн "Росіум", заснований Авдєєвим у 2006 році, включає "Московський кредитний банк".
Зауважте! У 2019 році він домовився об’єднати активи з акціонером групи "Регіон" Сударіковим, чиї статки Forbes оцінює в 1,8 мільярда доларів, і якому раніше належало 31% в "Росіумі".
Хто ще відмовився від бізнесу в Росії
За останні роки щонайменше сім мільярдерів вирішили відмовитися від російського громадянства.
Серед них:
- Василь Анісімов, колишній власник компаній Coalco та "Велике Домодєдово" (статки 1,6 мільярда доларів);
- Тімур Турлов, засновник холдингу Freedom (2,4 мільярда доларів);
- Рубен Варданян, засновник "Трійка Діалог" (1,3 мільярда доларів);
- Юрій Мільнер, засновник DST Global (7,3 мільярда доларів);
- Микола Сторонський, засновник Revolut (7,1 мільярда доларів);
- Ігор Макаров, засновник енергетичної компанії "Ареті" (2,2 мільярда доларів);
- Олег Тіньков, засновник Tinkoff Group ($0,86 млрд, після продажу "Тінькофф-банку").