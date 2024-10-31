Почему Авдеев продал бизнес в России
Как сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ, состояние миллиардера составляло 1,2 миллиарда и 108 местом в рейтинге Forbes.
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Авдеев отметил, что после сделки больше не имеет активов или бизнес-проектов в России, однако не раскрыл деталей о причинах продажи или стоимости сделки.
Финансовый концерн "Росиум", основан Авдеевым в 2006 году, включает "Московский кредитный банк".
Заметьте! В 2019 году он договорился объединить активы с акционером группы "Регион" Судариковым, чье состояние Forbes оценивает в 1,8 миллиарда долларов, и которому ранее принадлежало 31% в "Росиуме".
Кто еще отказался от бизнеса в России
За последние годы по меньшей мере семь миллиардеров решили отказаться от российского гражданства.
Среди них:
- Василий Анисимов, бывший владелец компаний Coalco и "Большое Домодедово" (состояние 1,6 миллиарда долларов);
- Тимур Турлов, основатель холдинга Freedom (2,4 миллиарда долларов);
- Рубен Варданян, основатель "Тройка Диалог" (1,3 миллиарда долларов);
- Юрий Мильнер, основатель DST Global (7,3 миллиарда долларов);
- Николай Сторонский, основатель Revolut (7,1 миллиарда долларов);
- Игорь Макаров, основатель энергетической компании "Арети" (2,2 миллиарда долларов);
- Олег Тиньков, основатель Tinkoff Group ($0,86 млрд, после продажи "Тинькофф-банка").