Почему Авдеев продал бизнес в России

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ, состояние миллиардера составляло 1,2 миллиарда и 108 местом в рейтинге Forbes.

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Авдеев отметил, что после сделки больше не имеет активов или бизнес-проектов в России, однако не раскрыл деталей о причинах продажи или стоимости сделки.

Финансовый концерн "Росиум", основан Авдеевым в 2006 году, включает "Московский кредитный банк".

Заметьте! В 2019 году он договорился объединить активы с акционером группы "Регион" Судариковым, чье состояние Forbes оценивает в 1,8 миллиарда долларов, и которому ранее принадлежало 31% в "Росиуме".

Кто еще отказался от бизнеса в России

За последние годы по меньшей мере семь миллиардеров решили отказаться от российского гражданства.

Среди них: