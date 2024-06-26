Один з найбільших російських НПЗ відновив роботу за три місяці після атаки українських дронів

Російська нафтова компанія "Лукойл" відновила роботу ключової частини обладнання для переробки нафти на своєму НПЗ "НОРСИ". Робота заводу призупинилася після атаки українських дронів у березні 2024 року.

Завод відновив роботу після руйнування

Установка для переробки нафти CDU-6, яка була зупинена 12 березня, відновила роботу 22 червня.

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НПЗ "НОРСИ", розташований у Нижегородській області, за 450 кілометрів на схід від Москви, здатний переробляти приблизно 17 мільйонів тонн нафти на рік або 340 тисяч барелів на день.

Зазвичай завод виробляє 11% російського бензину. До атаки на CDU-6, її потужність складала близько 25,7 тисяч тонн нафти на день або близько 9 мільйонів тонн на рік, що перевищувало сумарну потужність трьох інших основних агрегатів заводу: CDU-1, CDU-2 та CDU-5.

Україна націлюється на російську енергетичну інфраструктуру, щоб національно вразити економіку Росії та її здатність фінансувати військові дії. Українські посадовці стверджують, що атаки були відповіддю на ракетні удари Росії по енергетичній системі України,

– пише Reuters.

До того, як установка переробки нафти CDU-6 була відключена, НПЗ "НОРСИ" переробляло в середньому 22 000 тонн нафти на день. У лютому середня денна обробка становила приблизно 42 250 тонн.

Для чого Україна б'є по російських НПЗ

Цільові атаки на НПЗ Росії, які виконує Україна, мають за мету не лише підрив економічного потенціалу країни-агресора, але й психологічний вплив на окупантів, що, своєю чергою, може позначитися на їхньому військовому потенціалі.

Очільник ГУР Кирило Буданов вважає, що будь-які об'єкти російської військової інфраструктури у радіусі близько 800 кілометрів є законними цілями.

За словами президента Зеленського, українські захисники завдали ударів по понад 30 нафтопереробних заводів, терміналів і нафтобаз на території Росії.

В останніх "нічних рейдах" українські військові успішно атакували чотири нафтопереробні заводи в Росії, а також завдали удару по радіолокаційних станціях і центрах радіоелектронної розвідки у Брянській області та на окупованому Криму. Також було зафіксовано удар по місцю зберігання "Шахедів".