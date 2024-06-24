Про це заявив Володимир Зеленський під час привітання воїнів Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України з 30-ю річницею створення підрозділу, про що розповів у своєму телеграм-каналі.

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Сили оборони уразили понад 30 російських НПЗ та нафтобаз

За словами президента, це один із найкращих бойових підрозділів України і його результати позитивно вплинули на всі стратегічні битви цієї війни. Він підкреслив, що українці мають знати й бути вдячними за "мінусування" економічного потенціалу Росії, який працює на війну, – за удари по російській нафтопереробці.

Вже уражено понад 30 нафтопереробних заводів, терміналів, нафтобаз держави-терориста. Для дронів СБУ вже відстань у півтори тисячі кілометрів не є проблемою,

– сказав Зеленський.

Український гарант підкреслив, що разом з успіхами ГУР та наших Збройних Сил України це дуже вагомі результати, які наближають справедливе для України закінчення цієї війни та забезпечують реальну, відчутну, болісну відповідальність Росії за все скоєне проти України.

Президент подякував кожному, хто "завдає втрат Росії, робить мир ближчим".