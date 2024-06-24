На цьому наголосив нчальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Зоркема, розвідник визнав, що він фанат ударів по території Росії за допомогою безпілотників дальнього радіуса дії.

Дивіться також Знаю, що там відбувається, – Буданов сказав, чи вірить, що Путін вдарить ядеркою за втрату Криму

Буданов виступав за удари по Росії з початку війни

"Я фанат цього. Я виступав за це з перших днів війни, відкрито кажучи, допоки війна ведеться лише на нашій території, вона не торкнеться Росії. Саме тому з весни 2022 року ми почали проводити значні операції на території Росії, і будемо йти далі, чим більше у нас буде ресурсів для цього. І Росія почала це відчувати", – сказав Буданов.

Він пояснив, що саме завдяки цим ударам Путін більше не може удавати, що ця війна росіян не стосується.

При цьому керівник розвідки зазначив, що наразі це ще не критично для Росії, але це призвело до того, що "пересічний громадянин європейської частини Росії точно знає і відчуває, що війна триває, і сам пережив деякі вибухи. Це впливає, навіть у невеликому масштабі, на їхній моральний стан".

Чи сковують Україну західні обмеження

Буданов зазначив, що застереження США не бити по російських НПЗ нафтопереробні заводи не має сенсу, оскільки вони є законною ціллю війни.

Розвідник визнав, що ці атаки не змінять війну, але вони можуть вплинути на економіку Росії і "психологічний стан" росіян, що, своєю чергою, "вплине на військовий компонент".

У ГУР вважають законною ціллю будь-який російський військовий об'єкт в радіусі 800 кілометрів.