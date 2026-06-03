Російський удар по Дніпру міг пошкодити термінал "Нової пошти"

Увечері середи, 3 червня, російські військові декілька разів обстріляли Дніпро. Ближче 19:00 з'явилася офіційна інформація удар по логістичній компанії.

Що відомо про ворожий удар

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Ймовірно, йдеться про термінал "Нової пошти".

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Відео з місця атаки поширили місцеві телеграм-канали. На кадрах видно пошкоджену інфраструктуру компанії та стовп диму, що здіймається в небо.

Наразі в компанії ситуацію не коментували.