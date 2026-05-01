Rozetka отримала кредит у 25 мільйонів євро: на що витратять гроші в Україні

Група Rozetka отримала 25 мільйонів євро фінансування від Європейський банк реконструкції та розвитку. Кошти спрямують на підтримку операційної діяльності та розвиток бізнесу в Україні й Польщі.

Що відомо про гроші для Rozetka від ЄБРР?

Загальний обсяг кредиту становить 25 мільйонів євро: 20 мільйонів отримає українська компанія Rozetka.UA, ще 5 мільйонів – підрозділ у Польщі, повідомили у ЄБРР.

Фінансування поділене на дві частини:

Перша – 10 мільйонів євро – передбачена для поповнення обігових коштів як в Україні, так і на польському ринку. Друга – 15 мільйонів євро – включає незабезпечене фінансування, яке також піде на операційну діяльність і можливі інвестиції.

Проєкт частково покривається гарантіями Європейського Союзу в межах інвестиційної програми для України. Вона спрямована на підтримку економіки в умовах війни та розвиток "зелених" ініціатив.

Окрім бізнес-цілей, фінансування передбачає і соціальну складову. Зокрема, йдеться про сприяння працевлаштуванню ветеранів і підтримку вразливих груп населення. Також серед напрямів – інвестиції в енергоефективність, зокрема закупівля відповідної побутової техніки.

Що це означає для України?

У ЄБРР наголошують, що такі кредити дають змогу бізнесу отримати довгострокове фінансування, яке наразі обмежене на локальному ринку, та підтримати розвиток компанії за кордоном.

Отже, фінансування Rozetka – це сигнал довіри міжнародних партнерів до українського бізнесу, адже подібні угоди можуть стати драйвером для відновлення економіки України.

У підсумку, ця угода – не просто кредит для однієї компанії, а частина ширшого процесу інтеграції українського бізнесу в європейський економічний простір.

Цікаво! Rozetka заснували 2005 року в Києві Владислав та Ірина Чечоткіни. Пізніше співвласником компанії став фонд під управлінням Horizon Capital. Нині компанія працює як мультикатегорійний онлайн-маркетплейс і розвиває мережу власних магазинів. За даними YouControl, компанії корпоративної групи Rozetka за січень-вересень 2025 року отримали сумарно 30,2 мільярдів гривень виторгу, що становить 76% загальної виручки 10 найбільших онлайн-ритейлерів.

Який був оборот групи маркетплейсів Rozetka-Evo?

Оборот групи маркетплейсів Rozetka-Evo у 2025 році сягнув 112,4 млрд грн — це на 9% більше, ніж роком раніше. Про це повідомила співвласниця групи Ірина Чечоткіна, пише Forbes.

Станом на кінець 2025 року офлайн-мережа компанії налічувала 776 точок контакту з клієнтами – це магазини, пункти видачі та поштомати. Компанія також активно розвиває нові формати. Зокрема, у малих містах і селищах запустили партнерські точки видачі замовлень у локальних магазинах і закладах. За рік відкрили близько 100 таких локацій.

Щодо структури попиту, найшвидше на Rozetka зростали продажі продуктів харчування (+30%), спортивних товарів (понад 26%) та косметики (+26%). На платформі Prom.ua найбільшу динаміку показали продукти харчування (+50%), товари для домашніх тварин (+66%), а також чай, кава і какао (+55%).

В минулому році українці активно купували аерогрилі – ця категорія товарів продемонструвала найбільшу динаміку зростання на Rozetka, а також увійшла у топ по кількості запитів на платформі,

– каже Чечоткіна.

Окремим напрямом стала підписка Smart, яку запустили у жовтні 2025 року. Вона передбачає безкоштовну доставку для сервісів Rozetka та Prom.ua. Станом на початок 2026 року до неї приєдналися понад 350 тисяч користувачів.

Сотні тисяч одиниць товарів продається на Rozetka щодня. Можна перемножити і порахувати місячні обсяги, але потрібно враховувати сезонність. На продажі впливають різні фактори: обстріли, блекаути, гарна погода, свята Наприклад, у найкращі тижні може бути близько 300 тисяч замовлень на день, а в найважчі дні – 50 – 60 тисяч. Середню глибину замовлення не розкриваємо, але це кілька товарів у кожному чеку,

– додав співзасновник Rozetka Владислав Чечоткін.

Як маркетплейс відмовився від російськомовної версії сайту?