Фінмоніторинг чи перебір: чому Rozetka вимагає підпис при оплаті і чи законно це
- В Rozetka для готівкових операцій вимагають підпис клієнта, що передбачено Постановою НБУ №148 про ведення касових операцій.
- Користувачі мережі розділилися в думках: одні підтримують правила фінмоніторингу, інші вважають їх надто складними для дрібних покупок.
Українка поділилася у Threads історією, яка її відверто здивувала: під час спроби купити звичайну пляшку води в Rozetka їй раптом запропонували поставити підпис. Мова йшла про оплату готівкою.
Чому в Rozetka вимагали підпис за оплату готівкою?
За словами дівчини, вона просто підійшла до каси з водою і хотіла розрахуватися готівкою, повідомила вона в Threads.
Дивіться також Фінансовий моніторинг: які дії українців можуть "спровокувати" банк до перевірки
Однак замість звичної оплати отримала несподіване прохання – підписатися на розрахунковому документі. Коли вона відмовилась, працівник запропонував альтернативу – хоча б поставити хрестик у відповідному місці.
Втім, така вимога здалася покупчині дивною і необґрунтованою, тож вона вирішила не продовжувати покупку і просто залишила магазин.
Ситуацію пояснили представники Rozetka прямо в коментарях під дописом.
Оплата у магазині приймається через касу RozetkaPay (ТОВ "ФК "ЕВО"). При здійсненні готівкових операцій підпис клієнта на платіжних документах є обов'язковим. Це передбачено до вимог Постанови НБУ №148 "Про ведення касових операцій у національній валюті України" Усі готівкові операції мають бути належним чином оформлені та підтверджено підписами клієнта і касира,
– повідомила компанія.
Фактично, як пояснюють у компанії, навіть така дрібна покупка оформлюється як фінансова операція, яка потребує підтвердження з боку клієнта.
У коментарях до допису користувачі розділилися в думках.
- Частина підтримала позицію магазину, зазначивши, що Rozetka працює не просто як ритейлер, а як фінансова структура, тому діє за правилами фінмоніторингу.
- Інші ж вважають, що для звичайних покупців це виглядає надто складно і незрозуміло, особливо коли мова йде про дрібні покупки.
Подібна практика, до речі, використовується і в NovaPay, де також можуть вимагати підтвердження операцій підписом.
Що таке фінансовий моніторинг та коли його здійснюють?
Вони запобігають тероризму, відмиванню коштів тощо, про що повідомляє Ощадбанк.
Одна з причин, чому можуть розпочати такий фінансовий моніторинг, це перевищення ліміту грошових переказів протягом місяця. Мова йде про такі випадки:
- операції на суму від 400 тисяч гривень;
- операції на суму від 55 тисяч гривень, що ініціюються суб'єктами, які проводять лотереї та/або азартні ігри;
- операції, які менші за встановлені пороги, які відповідають 70+ критеріям згідно з Постановою НБУ №65.
Для того, аби уникнути проблем, зокрема блокування картки, слід мати при собі певний пакет документів.
Якщо говорити про повсякденні витрати українців, зокрема покупки в супермаркетах чи онлайн-магазинах, оплату комунальних послуг / мобільного зв'язку / навчання, одержання заробітної плати і соціальної допомоги, то вони не цікавлять Державну податкову службу,
– пише видання Новини.LIVE.
Як маркетплейс відмовився від російськомовної версії сайту?
У березні 2026 року стало відомо, що мережа Rozetka відмовилася від російськомовної версії сайту, тепер він доступний лише українською.
"Межа" звернулася до Rozetka за офіційним коментарем й отримала підтвердження. Однак нині російська ще залишається в структурі сайту.
Це працює так: під час пошуку результати можуть відображатись російською, але коли перейти на відповідну сторінку – вона буде українською. Перегляд сайту в російській версії неможливий.