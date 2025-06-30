Держпідтримка для бізнесу: Президент анонсував нові гранти й трудову реформу
- Президент України Володимир Зеленський анонсував нові кроки підтримки бізнесу, включаючи збільшення грантового фінансування та реформу трудового законодавства.
- Заплановано впровадження тривалого мораторію на перевірки бізнесу для покращення умов підприємництва.
Державні програми підтримки бізнесу в Україні охопили вже понад 70 тисяч підприємців та компаній. Водночас Президент Володимир Зеленський заявив про намір держави розширити програми підтримки підприємців і запровадити тривалий мораторій на бізнес-перевірки.
Нові програми підтримки бізнесу
Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час форуму "Влада та бізнес: від діалогу до партнерства", який відбувся в Києві, передає 24 Канал. За його словами, уряд уже готує нові кроки в межах програми підтримки.
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Ідеться про збільшення обсягів грантового фінансування, розширення локалізації у державних закупівлях, а також реформу трудового законодавства.
Ми працюємо з партнерами для підтримки всіх форм стійкості в Україні – від енергетики до забезпечення соціальних виплат, а отже й можливості наших людей купувати українські товари та послуги,
– зазначив Зеленський.
Зауважте. Президент наголосив, що політика підтримки вітчизняного підприємництва вже показала високу ефективність. Серед інструментів – гранти, доступні кредити, допомога з експортом та програми стимулювання попиту на українські продукти.
Перевірки бізнесу
Окремо Зеленський нагадав, що вже доручив підготувати рішення про тривалий мораторій на перевірки бізнесу – як ще один крок до покращення умов для підприємців.
"Ми усвідомлюємо – не тиском, а економічним зростанням маємо наповнювати бюджет. Потрібен діалог і повага, як держави до бізнесу, так і бізнесу до правил", – додав він.
Президент також наголосив на необхідності мінімального та раціонального регулювання, ефективного державного лобіювання українського бізнесу у світі та створення умов для розкриття потенціалу підприємців.