Такому не учат в университетах: 10 странных профессий, о которых вы никогда не слышали

С развитием технологий и глобализацией многие привычные профессии теряют свою актуальность, а бизнес трудоустраивает на новые и часто универсальные должности. В то же время существуют люди, занимающиеся довольно странной для современного офисного работника или предпринимателя узкопрофильной работой.

Бизнес 24 собрал 10 нетипичных и малоизвестных профессий, о которых вы, скорее всего, никогда не слышали. В основном они не нуждаются в специальном образовании или квалификации и вызывают удивление, хотя и оплачиваются довольно неплохо.

Читайте также Резервное копирование и восстановление: как уберечься от потери данных

Переместитель айсбергов

Такие люди отслеживают расположение айсбергов и предлагают безопасные маршруты прохождения судов вокруг них. Часто работникам приходится "отбуксовывать" ледяные глыбы из одного места в другое. Концепция этой профессии была разработана после крушения "Титаника" еще в 1911 году. В настоящее время переместитель айсбергов в среднем получает около 20 тысяч долларов в год.

Айсберги часто приходится перемещать из одного места в другое / Фото Unsplash

Сниффер бумажных полотенец

Да, некоторые целлюлозно-бумажные компании действительно нанимают на работу людей, которые буквально нюхают их продукцию. Их задача – определить, имеют ли туалетная бумага и бумажные полотенца приятный запах. Заработать на этом можно около 52 тысяч долларов в год.

Люди получают зарплату за то, что нюхают бумажные полотенца и туалетную бумагу / Фото Unsplash

Автор текстов для печенья с предсказаниями

С текстом работают не только копирайтеры, писатели и журналисты. Существует отдельная должность, предполагающая написание текстов непосредственно для печенья с предcказаниями. Зарплата таких людей может достигать около 40 тысяч долларов в год.

Для печенья с предсказаниями есть отдельные авторы / Фото Unsplash

Серфинструктор для собак

Удивительно много хозяев собак почему-то хотят научить своих любимцев заниматься серфингом. Для этого существуют отдельные инструкторы, в среднем получающие около 13 долларов за один час занятия с животными.

Специальные инструкторы обучают собак серфингу / Фото Unsplash

Велосипедный рыбак

Столица мира с самой развитой велосипедной инфраструктурой Амстердам насчитывает множество водоемов. В частности, город богат речными каналами. Каждый год оттуда достают около 14 тысяч велосипедов – этим занимаются отдельные специалисты.

Из водоемов Амстердама достают тысячи велосипедов каждый год / Фото Unsplash

Профессиональные русалки

Большим спросом на детских праздниках пользуются профессиональные русалки. Это сертифицированные специалисты, которые устраивают водные шоу и могут научить других людей плавать так, как это делают мифические персонажи и героини легенд. Необычные аниматоры могут зарабатывать около 300 долларов в час.



Русалка – не только героиня легенд, но и профессия / Фото Unsplash

Заталкивающий людей в поезда

Скорее всего, вам приходилось видеть видео, в которых людей буквально "упаковывают" в поезда. В Японии этим занимаются не просто работники железнодорожных станций и метро, а специально обученные люди, – они "утрамбовывают" пассажиров в транспорт снаружи, пока дверь поезда не удается закрыть.

Пассажиров в поезда в Японии заталкивают отдельно обученные люди / Скриншот с видео

Дайвер для мячиков для гольфа

Задумывались ли вы когда-нибудь, что происходит со всеми мячиками, попадающими в водоемы на полях для гольфа? Нет, они там не остаются, – дайверы ныряют и собирают все мячи, чтобы их можно было использовать повторно, и получают за это около 200 долларов ежедневно.



Мячики для гольфа не остаются на дне водоемов надолго / Фото Unsplash

"Дояр" змей

Когда речь идет о выдаивании животных, то на ум прежде всего приходит корова, максимум – коза. Тем не менее, есть люди, которые "доят" ядовитых змей, чтобы получить необходимый материал для создания противоядия – собственно, змеиный яд.



Важная профессия для производства противоядия / Фото Unsplash

Охотник за морщинами

Крупные предприятия по производству обуви нанимают на работу "охотников за морщинами" – это люди, которые перед упаковкой готового товара проверяют, нет ли на обуви видимых дефектов. Именно они ответственны за то, чтобы покупатель получил товар без брака.



За тем, чтобы обувь не имела морщин, следят отдельные работники / Фото Unsplash