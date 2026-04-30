Time определил 100 самых влиятельных компаний мира: кто попал в рейтинг в 2026 году

Журнал Time опубликовал список из компаний, которые больше всего влияют на мир. В разных категориях появились известные бизнес-гиганты и стартапы, которые уже определяют будущее.

Какие компании стали самыми влиятельными в 2026 году?

О том, кто вошел в рейтинг и на какие категории поделили бизнес, говорится на сайте Time.

Ежегодный список издания является своеобразным направлением для бизнеса. Так, можно увидеть воплощение новых технологий и развитие. В частности важно следить за рейтингом, чтобы понимать, в каком направлении движется мировой бизнес.

Это компании, которые определяют, каким будет мир завтра,

– отмечают в издании.

Журнал создал 6 номинаций:

титаны;

лидеры;

мятежники;

инноваторы;

пионеры;

награда за влияние.

В категорию Титаны в этом году относятся известные для всего мира компании Google, Nvidia, Meta, Netflix, SpaceX, Toyota и другие.

У Лидерах оказались Boston Dynamics (отрасль роботов), Anthropic (ИИ-стартап), Chevron (нефтяная компания).

В список Мятежников добавили TikTok, Telegram, Quizlet (платформа для обучения), Аdobe (разработчики программного обеспечения).

Инноваторами в этом году стали Huawei, Qualcomm и Mastercard.

К Пионерам причислили OpenAl, Discord, Latterboxd, Ferrero Group.

Отдельную награду за влияние получили: Sun King, CareMessage, Depop, Xenco Medical, Waystar.

Также в издании объясняют, что при составлении списка учитывают финансовые показатели, а также влияние компаний на общество, технологии и глобальные процессы.

Что известно о лучших украинских компаниях?

Накануне Forbes Ukraine и robota.ua определили рейтинг лучших компаний как работодателей, пишет Forbes.

Призовые места получили:

1 место – Genesis;

2 место – Solidgate;

3 место – Fractal.

Победителей определяли также в различных номинациях. Например, "Выбор экспертов" – компания Киевстар. Самый активный участник – АТБ-Маркет.

Что известно о работе украинских предприятий?

Завод "Винницабытхим" начинает работать для восстановления мощностей, которые были на заводе до 2022 года. Несмотря на то, что производство является одним из крупнейших в своем направлении в Украине, из-за российских активов, нужно было приостанавливать работу в начале войны. Впоследствии производство приватизировали и выкупили украинские бизнесмены. Сейчас же возвращается и бренд "Ушастик". Цель завода – стать конкурентоспособными среди продукции других производителей.

В то же время "Новая почта" в течение первого квартала 2026 года увеличила выручку до 14,98 миллиарда гривен в годовом измерении. В частности чистая прибыль за январь-март увеличилась в 4,4 раза.