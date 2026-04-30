Time определил 100 самых влиятельных компаний мира: кто попал в рейтинг в 2026 году
- Журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных компаний в 2026 году, разделив их на шесть категорий.
- В категорию "Титаны" вошли Google, Nvidia, Meta, Netflix, SpaceX, Toyota, а "Лидеры" включают Boston Dynamics, Anthropic и Chevron.
Журнал Time опубликовал список из компаний, которые больше всего влияют на мир. В разных категориях появились известные бизнес-гиганты и стартапы, которые уже определяют будущее.
Какие компании стали самыми влиятельными в 2026 году?
О том, кто вошел в рейтинг и на какие категории поделили бизнес, говорится на сайте Time.
Смотрите также Бизнес России в ловушке из-за сильнейшего в истории обвала доходов: что "задушило" компании
Ежегодный список издания является своеобразным направлением для бизнеса. Так, можно увидеть воплощение новых технологий и развитие. В частности важно следить за рейтингом, чтобы понимать, в каком направлении движется мировой бизнес.
Это компании, которые определяют, каким будет мир завтра,
– отмечают в издании.
Журнал создал 6 номинаций:
- титаны;
- лидеры;
- мятежники;
- инноваторы;
- пионеры;
- награда за влияние.
В категорию Титаны в этом году относятся известные для всего мира компании Google, Nvidia, Meta, Netflix, SpaceX, Toyota и другие.
У Лидерах оказались Boston Dynamics (отрасль роботов), Anthropic (ИИ-стартап), Chevron (нефтяная компания).
В список Мятежников добавили TikTok, Telegram, Quizlet (платформа для обучения), Аdobe (разработчики программного обеспечения).
Инноваторами в этом году стали Huawei, Qualcomm и Mastercard.
К Пионерам причислили OpenAl, Discord, Latterboxd, Ferrero Group.
Обратите внимание! Посмотреть полный список всех компаний, которые определили самыми влиятельными, можно на сайте издания.
Отдельную награду за влияние получили: Sun King, CareMessage, Depop, Xenco Medical, Waystar.
Также в издании объясняют, что при составлении списка учитывают финансовые показатели, а также влияние компаний на общество, технологии и глобальные процессы.
Что известно о лучших украинских компаниях?
Накануне Forbes Ukraine и robota.ua определили рейтинг лучших компаний как работодателей, пишет Forbes.
Призовые места получили:
1 место – Genesis;
2 место – Solidgate;
3 место – Fractal.
Победителей определяли также в различных номинациях. Например, "Выбор экспертов" – компания Киевстар. Самый активный участник – АТБ-Маркет.
Что известно о работе украинских предприятий?
Завод "Винницабытхим" начинает работать для восстановления мощностей, которые были на заводе до 2022 года. Несмотря на то, что производство является одним из крупнейших в своем направлении в Украине, из-за российских активов, нужно было приостанавливать работу в начале войны. Впоследствии производство приватизировали и выкупили украинские бизнесмены. Сейчас же возвращается и бренд "Ушастик". Цель завода – стать конкурентоспособными среди продукции других производителей.
В то же время "Новая почта" в течение первого квартала 2026 года увеличила выручку до 14,98 миллиарда гривен в годовом измерении. В частности чистая прибыль за январь-март увеличилась в 4,4 раза.