4-дневная рабочая неделя без потери зарплаты: украинцам хотят предложить новый график

В Украине предлагают перейти на 32-часовую рабочую неделю с четырьмя рабочими днями, при этом не сокращая зарплаты работников. Соответствующая электронная петиция уже собрала почти 16 тысяч подписей из 25 тысяч, необходимых для рассмотрения правительством.

Что предлагается изменить для работников

Автор петиции Анна Павленко призывает Кабинет Министров инициировать изменения в Кодекс законов о труде и постепенно внедрить новую модель на рынке труда в Украине. Документ зарегистрирован на платформе Кабмина по электронным петициям под номером 41/010242-26эп.

Главное предложение – сократить максимальную продолжительность стандартной рабочей недели с 40 до 32 часов, при этом рабочая неделя должна состоять из четырех дней. Подчеркивается, что зарплата при этом не должна уменьшаться.

Для этого правительство должно пересмотреть действующие положения Трудового кодекса.

Сначала – эксперимент, затем переход для всей страны

Авторы петиции предлагают не вводить четырехдневную рабочую неделю одновременно для всех работодателей. Сначала должен быть реализован государственный пилотный проект, в рамках которого новую модель рабочего времени протестируют в:

отдельных бюджетных учреждениях и организациях; государственных предприятиях; определенных отраслях экономики; частных компаниях, которые будут участвовать в пилотном проекте.

По завершении эксперимента предлагается оценить его результаты – в частности, производительность труда и финансовые показатели. Если результаты будут положительными, четырехдневную рабочую неделю предлагается масштабировать на всю страну и распространить на частный сектор.

Почему хотят дать украинцам дополнительный выходной

Одним из главных аргументов авторов петиции является психоэмоциональное истощение украинцев из-за полномасштабной войны. В документе подчеркивается влияние длительных боевых действий, воздушных тревог, ночных обстрелов и хронического дефицита сна на работоспособность людей.

По мнению инициаторов, дополнительный выходной может помочь работникам:

лучше восстанавливать физические и психологические силы;

уделять больше времени семье;

проходить необходимое лечение;

снизить риск профессионального выгорания;

эффективнее восстанавливаться после рабочей недели.

При этом авторы петиции ссылаются на опыт других стран, где уже проводились эксперименты с сокращенной рабочей неделей.

Работает ли 4-дневная рабочая неделя в других странах

В петиции упоминаются эксперименты в Великобритании, Ирландии, Исландии и Испании.

Согласно приведенным в документе данным европейских исследователей, в ряде компаний переход на 32-часовую рабочую неделю не привел к ухудшению операционных показателей. Наоборот, общая производительность труда, по этим данным, могла вырасти на 15–35%.

Также в ходе британского эксперимента отмечалось сокращение количества больничных, снижение уровня стресса среди сотрудников и сохранение или улучшение рабочих показателей.

В условиях колоссального демографического давления и длительного психологического стресса 4-дневная рабочая неделя станет мощным стимулом для удержания квалифицированных кадров внутри страны и возвращения украинцев из-за рубежа. Это инвестиция в физическое и психическое здоровье нации,

– говорится в петиции.

На данный момент петиция еще не набрала 25 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения Кабинетом Министров. Если необходимое количество подписей будет собрано, правительство должно рассмотреть предложение в установленном порядке.

К слову, уже десятки стран провели эксперимент по введению 4-дневной рабочей недели. А в 2025 году к этому списку добавились еще 3 страны – Япония, ОАЭ и Португалия.

В Японии, в частности в Токийской столичной агломерации, государственным служащим предложили возможность работать четыре дня в неделю без снижения зарплаты. В то же время на португальских Азорских островах продолжается пилотный проект сокращенной рабочей недели, который поддерживают местные власти.

В Дубае же в прошлом году продолжили эксперимент с четырехдневной рабочей неделей в государственном секторе. Для одной группы работников предусмотрен восьмичасовой рабочий день с понедельника по четверг, для другой – семь часов в эти дни и еще 4,5 часа в пятницу.