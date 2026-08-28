Что предлагается изменить для работников

Автор петиции Анна Павленко призывает Кабинет Министров инициировать изменения в Кодекс законов о труде и постепенно внедрить новую модель на рынке труда в Украине. Документ зарегистрирован на платформе Кабмина по электронным петициям под номером 41/010242-26эп.

Главное предложение – сократить максимальную продолжительность стандартной рабочей недели с 40 до 32 часов, при этом рабочая неделя должна состоять из четырех дней. Подчеркивается, что зарплата при этом не должна уменьшаться.

Для этого правительство должно пересмотреть действующие положения Трудового кодекса.

Сначала – эксперимент, затем переход для всей страны

Авторы петиции предлагают не вводить четырехдневную рабочую неделю одновременно для всех работодателей. Сначала должен быть реализован государственный пилотный проект, в рамках которого новую модель рабочего времени протестируют в:

отдельных бюджетных учреждениях и организациях; государственных предприятиях; определенных отраслях экономики; частных компаниях, которые будут участвовать в пилотном проекте.

По завершении эксперимента предлагается оценить его результаты – в частности, производительность труда и финансовые показатели. Если результаты будут положительными, четырехдневную рабочую неделю предлагается масштабировать на всю страну и распространить на частный сектор.

Почему хотят дать украинцам дополнительный выходной

Одним из главных аргументов авторов петиции является психоэмоциональное истощение украинцев из-за полномасштабной войны. В документе подчеркивается влияние длительных боевых действий, воздушных тревог, ночных обстрелов и хронического дефицита сна на работоспособность людей.

По мнению инициаторов, дополнительный выходной может помочь работникам:

лучше восстанавливать физические и психологические силы;

уделять больше времени семье;

проходить необходимое лечение;

снизить риск профессионального выгорания;

эффективнее восстанавливаться после рабочей недели.

При этом авторы петиции ссылаются на опыт других стран, где уже проводились эксперименты с сокращенной рабочей неделей.

Работает ли 4-дневная рабочая неделя в других странах

В петиции упоминаются эксперименты в Великобритании, Ирландии, Исландии и Испании.

Согласно приведенным в документе данным европейских исследователей, в ряде компаний переход на 32-часовую рабочую неделю не привел к ухудшению операционных показателей. Наоборот, общая производительность труда, по этим данным, могла вырасти на 15–35%.

Также в ходе британского эксперимента отмечалось сокращение количества больничных, снижение уровня стресса среди сотрудников и сохранение или улучшение рабочих показателей.

В условиях колоссального демографического давления и длительного психологического стресса 4-дневная рабочая неделя станет мощным стимулом для удержания квалифицированных кадров внутри страны и возвращения украинцев из-за рубежа. Это инвестиция в физическое и психическое здоровье нации,

– говорится в петиции.

На данный момент петиция еще не набрала 25 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения Кабинетом Министров. Если необходимое количество подписей будет собрано, правительство должно рассмотреть предложение в установленном порядке.

К слову, уже десятки стран провели эксперимент по введению 4-дневной рабочей недели. А в 2025 году к этому списку добавились еще 3 страны – Япония, ОАЭ и Португалия.

В Японии, в частности в Токийской столичной агломерации, государственным служащим предложили возможность работать четыре дня в неделю без снижения зарплаты. В то же время на португальских Азорских островах продолжается пилотный проект сокращенной рабочей недели, который поддерживают местные власти.

В Дубае же в прошлом году продолжили эксперимент с четырехдневной рабочей неделей в государственном секторе. Для одной группы работников предусмотрен восьмичасовой рабочий день с понедельника по четверг, для другой – семь часов в эти дни и еще 4,5 часа в пятницу.