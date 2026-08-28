Що пропонують змінити для працівників

Авторка петиції Анна Павленко закликає Кабінет Міністрів ініціювати зміни до Кодексу законів про працю та поступово запровадити нову модель на ринку праці в Україні. Документ зареєстрований на платформі Кабміну з електронними петиціями під номером 41/010242-26еп.

Головна пропозиція – скоротити максимальну тривалість стандартного робочого тижня з 40 до 32 годин, а робочий тиждень має складатися з чотирьох днів. Наголошують, що зарплата при цьому не повинна зменшуватися.

Для цього уряд мають закликати переглянути чинні положення Кодексу законів про працю.

Спочатку – експеримент, потім перехід для всієї країни

Автори петиції пропонують не запроваджувати чотириденний робочий тиждень одномоментно для всіх роботодавців. Спочатку має відбутися державний пілотний проєкт, у межах якого нову модель робочого часу протестують у:

Окремих бюджетних установах та організаціях; Державних підприємствах; Визначених галузях економіки; Приватних компаніях, які братимуть участь у пілотному проєкті.

Після завершення експерименту пропонується оцінити його результати – зокрема продуктивність праці та фінансові показники. Якщо результати будуть позитивними, чотириденний робочий тиждень пропонується масштабувати на всю країну та поширити на приватний сектор.

Чому хочуть дати українцям додатковий вихідний

Одним із головних аргументів авторів петиції є психоемоційне виснаження українців через повномасштабну війну. У документі наголошують на впливі тривалих бойових дій, повітряних тривог, нічних обстрілів і хронічного дефіциту сну на працездатність людей.

На думку ініціаторів, додатковий вихідний може допомогти працівникам:

краще відновлювати фізичні та психологічні сили;

приділяти більше часу родині;

проходити необхідне лікування;

зменшити ризик професійного вигорання;

ефективніше відновлюватися після робочого тижня.

При цьому автори петиції посилаються на досвід інших країн, де вже проводили експерименти зі скороченим робочим тижнем.

Чи працює 4-денний тиждень в інших країнах

У петиції згадуються експерименти у Великій Британії, Ірландії, Ісландії та Іспанії.

За наведеними в документі даними європейських дослідників, у низці компаній перехід на 32-годинний робочий тиждень не призвів до погіршення операційних показників. Навпаки, загальна продуктивність праці, за цими даними, могла зрости на 15 – 35%.

Також під час британського експерименту фіксували зменшення кількості лікарняних, зниження рівня стресу серед працівників та збереження або покращення робочих показників.

В умовах колосального демографічного тиску та тривалого психологічного стресу, 4-денний робочий тиждень стане потужним стимулом для збереження кваліфікованих кадрів всередині країни та повернення українців з-за кордону. Це інвестиція у фізичне та ментальне здоров'я нації,

– йдеться в петиції.

Наразі петиція ще не набрала необхідних для розгляду Кабінетом Міністрів 25 тисяч голосів. Якщо потрібну кількість підписів буде зібрано, уряд має розглянути пропозицію у встановленому порядку.

До слова, вже десятки країн випробували експеримент із запровадженням 4-денного робочого тижня. А у 2025 році до цього переліку додалося ще 3 країни – Японія, ОАЕ та Португалія.

У Японії, зокрема в Токійській столичній агломерації, державним службовцям запропонували можливість працювати чотири дні на тиждень без зниження зарплати. Водночас на португальських Азорських островах триває пілотний проєкт скороченого робочого тижня, який підтримує місцева влада.

Натомість у Дубаї торік продовжували експеримент із чотириденним робочим тижнем у державному секторі. Для однієї групи працівників передбачений восьмигодинний робочий день із понеділка по четвер, для іншої – сім годин у ці дні та ще 4,5 години в п’ятницю.