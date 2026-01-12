5G уже работает в Украине: вырастут ли тарифы Киевстар, Vodafone и lifecell

Во Львове стартовал пилотный проект по запуску технологии 5G. Мобильные операторы в Украине приложили много усилий для этого и рассказали, изменится ли стоимость тарифов для украинцев.

Изменятся ли тарифы после запуска технологии 5G?

Перед запуском пилотной зоны во Львове операторы реализовали масштабную подготовку, это потенциально может повлиять на рост цен, пишет 24 Канал со ссылкой на Минцифры.

CEO Киевстар Александр Комаров: Для абонентов Киевстар, которые пользуются 5G, сохраняются условия их нынешнего тарифного плана.

CEO Киевстар Александр Комаров: Для абонентов Киевстар, которые пользуются 5G, сохраняются условия их нынешнего тарифного плана.

СЕО Vodafone Ольга Устинова: Запуск 5G не означает автоматического роста цен. Клиенты Vodafone будут пользоваться новой технологией в рамках своих 4G-тарифов без доплат, в перспективе специальные предложения могут появиться для бизнеса или специфических потребностей, где нужна сверхвысокая скорость.

Руководитель lifecell Михаил Шелемба: На этапе тестирования в lifecell не планируют менять тарифы, отметил руководитель компании Михаил Шелемба.

Что будет дальше?

В случае успешных первых дней тестирования во Львове и получения дополнительных разрешений запуск 5G запланирован в Бородянке в январе 2026 года и в Харькове в феврале 2026 года.

Следующими городами могут стать Киев и Одесса. Базовые станции там планируют размещать в центральных районах с высокой концентрацией пользователей, а также в специальных зонах по запросу бизнеса.

В целом пилотные проекты продлятся до декабря 2026 года с возможностью продления.

