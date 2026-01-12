5G уже работает в Украине: вырастут ли тарифы Киевстар, Vodafone и lifecell
- Мобильные операторы Украины запустили пилотный проект 5G во Львове и рассказали, что будет с тарифами Киевстар, Vodafone и lifecell на этапе тестирования.
- Успешные результаты тестирования могут привести к запуску 5G в Бородянке и Харькове в 2026 году, с возможным расширением на Киев и Одессу.
Во Львове стартовал пилотный проект по запуску технологии 5G. Мобильные операторы в Украине приложили много усилий для этого и рассказали, изменится ли стоимость тарифов для украинцев.
Изменятся ли тарифы после запуска технологии 5G?
Перед запуском пилотной зоны во Львове операторы реализовали масштабную подготовку, это потенциально может повлиять на рост цен, пишет 24 Канал со ссылкой на Минцифры.
Смотрите также 5G во Львове – стартовал первый в Украине пилотный проект
- CEO Киевстар Александр Комаров: Для абонентов Киевстар, которые пользуются 5G, сохраняются условия их нынешнего тарифного плана.
- СЕО Vodafone Ольга Устинова: Запуск 5G не означает автоматического роста цен. Клиенты Vodafone будут пользоваться новой технологией в рамках своих 4G-тарифов без доплат, в перспективе специальные предложения могут появиться для бизнеса или специфических потребностей, где нужна сверхвысокая скорость.
- Руководитель lifecell Михаил Шелемба: На этапе тестирования в lifecell не планируют менять тарифы, отметил руководитель компании Михаил Шелемба.
Что будет дальше?
- В случае успешных первых дней тестирования во Львове и получения дополнительных разрешений запуск 5G запланирован в Бородянке в январе 2026 года и в Харькове в феврале 2026 года.
- Следующими городами могут стать Киев и Одесса. Базовые станции там планируют размещать в центральных районах с высокой концентрацией пользователей, а также в специальных зонах по запросу бизнеса.
- В целом пилотные проекты продлятся до декабря 2026 года с возможностью продления.
Как изменились некоторые тарифы Киевстар, Vodafone и lifecell в январе?
Киевстар с 6 января 2026 года ввел два новых тарифа для домашнего интернета: "Оптимальный" и "Комфортный". Также некоторые мобильные тарифы Киевстар, включая линейку LOVE UA, выросли в цене с 18 декабря 2025 года из-за роста стоимости ключевых ресурсов, таких как электроэнергия.
Уже с 1 января 2026 года для большинства контрактных и бизнес-тарифов Vodafone ввели принцип "Роуминг как дома" – пользование мобильной связью в странах ЕС на тех же условиях, что и в Украине, без дополнительных оплат.
С 1 января также началось обновление пакетов услуг от lifecell с названием 4G IoT с отметками 30, 40, 50, 70 и 140 и IoT Start (Medium и Premium)