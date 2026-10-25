Украинцам будут отключать номера: кто может остаться без мобильной связи

Срок действия мобильных номеров абонентов "Киевстара" составляет 365 дней. По истечении этого срока номер может быть отключен, однако это касается в первую очередь тех, кто не пополняет счет и не оплачивает услуги по своему номеру.

Как долго действует номер "Киевстара"

Перед отключением предусмотрены два этапа: период полноценного пользования услугами и время, в течение которого абонент еще может восстановить активность номера, сообщает "Киевстар".

Общий срок действия номера составляет 365 дней и делится на два периода:

274 дня активного состояния. Отсчет начинается с момента последнего пополнения счета или оплаты тарифа. В это время абонент может пользоваться всеми доступными услугами. 91 день приостановленного состояния. В течение этого периода оператор будет отправлять SMS-напоминания о необходимости пополнить счет. Если этого не сделать, номер будет приостановлен, а звонки можно будет совершать только на сервисные номера.

Чтобы вернуть номер к полноценной работе, необходимо пополнить счет как минимум на 30 гривен одним платежом.

В то же время не все операции позволяют продлить срок действия номера. В "Киевстар" подчеркивают, что услуга "Экстра деньги" и перевод средств не заменяют обычное пополнение счета.

Как проверить срок действия номера

Узнать, сколько времени осталось до истечения срока действия номера, абоненты могут самостоятельно. Для этого есть два способа:

открыть приложение "Мой Киевстар" и перейти в раздел "Профиль – Мои номера";

набрать на телефоне комбинацию *114#.

Проверка поможет вовремя пополнить счет и не допустить приостановки номера.

Кстати, в сентябре 2026 года украинцы воспользовались услугой переноса мобильного номера (MNP) 33 077 раз. Самым популярным оператором стал lifecell, к которому перенесли 14 250 номеров.

Чаще всего меняли оператора абоненты "Киевстара". При этом перенос номера позволяет сменить мобильного оператора, сохранив свой номер телефона.