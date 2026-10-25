Українцям відключатимуть номери: хто може залишитися без мобільного зв’язку

Скільки часу діє номер Київстару

Перед відключенням передбачено два етапи: період повноцінного користування послугами та час, протягом якого абонент ще може відновити активність номера, повідомляє Київстар.

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Загальний термін дії номера становить 365 днів і поділяється на два періоди:

274 дні активного стану. Відлік починається з моменту останнього поповнення рахунку або оплати тарифу. У цей час абонент може користуватися всіма доступними послугами. 91 день призупиненого стану. Протягом цього періоду оператор надсилатиме SMS-нагадування про необхідність поповнити рахунок. Якщо цього не зробити, номер призупинять, а дзвінки можна буде здійснювати лише на сервісні номери.

Щоб повернути номер до повноцінної роботи, потрібно поповнити рахунок щонайменше на 30 гривень одним платежем.

Водночас не всі операції допомагають продовжити термін дії номера. У Київстарі наголошують, що послуга "Екстра гроші" та переказ коштів не замінюють звичайного поповнення рахунку.

Як перевірити термін дії номера

Дізнатися, скільки часу залишилося до завершення терміну дії номера, абоненти можуть самостійно. Для цього є два способи:

відкрити застосунок "Мій Київстар" і перейти до розділу "Профіль – Мої номери";

набрати на телефоні комбінацію *114#.

Перевірка допоможе вчасно поповнити рахунок і не допустити призупинення номера.

До слова, у вересні 2026 року українці скористалися послугою перенесення мобільного номера (MNP) 33 077 разів. Найпопулярнішим напрямком став lifecell, до якого перенесли 14 250 номерів.

Найчастіше змінювали оператора абоненти Київстару. Водночас перенесення номера дає змогу змінити мобільного оператора, зберігши власний номер телефону.