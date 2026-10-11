Куди найчастіше переходили абоненти

У вересні 2026 року українці перенесли 33 077 мобільних номерів від одного оператора до іншого, свідчать дані НКЕК.

Найбільше номерів залишило операторів Київстар та Vodafone. Загалом у вересні операторів залишили:

Київстар – 11 943 абоненти;

Vodafone – 11 686;

lifecell – 9 327;

"Інтертелеком" – 73;

"ТриМоб" – 48.

Найпопулярнішим напрямком для перенесення мобільних номерів у вересні став lifecell. На нього українці перенесли 14 250 номерів. Інші оператори отримали значно менше перенесених номерів:

на Київстар – 9 992;

на Vodafone – 8 789;

на "Інтертелеком" – 33;

на "ТриМоб" – 13.

Таким чином, lifecell став єдиним оператором, який за підсумками MNP отримав суттєво більше номерів, ніж втратив.

Хто найбільше виграв від MNP

Якщо порівняти кількість номерів, які оператори отримали та віддали, картина змінюється. У lifecell приплив становив 14 250 номерів, а відтік – 9 327. Тобто чистий приріст за рахунок перенесення номерів склав 4 923 абоненти.

Водночас Київстар і Vodafone мали протилежну ситуацію: кількість абонентів, які перенесли від них свої номери, була більшою за кількість тих, хто прийшов до них через MNP.

Нагадаємо, що на український ринок також вийшов новий віртуальний мобільний оператор U Mobile.

Оператор запустив лінійку тарифів "Сімка", розраховану на фізичних осіб. Наразі доступні два варіанти пакетів – із 15 або 60 ГБ мобільного інтернету. Тариф "Сімка 60" також можна підключити разом з оптичним інтернетом "Укртелекому" у пакеті "Оптика+Сімка".