Несмотря на громкие обещания мировой бренд ноутбуков до сих пор поставляет России технику

Известный производитель компьютеров Acer обещал покинуть рынок оккупантов после полномасштабного вторжения. Но в настоящее время такая радикальная позиция компании осталась пустым заявлением.

Тайваньский компьютерный гигант Acer не просто продолжает работу в России, а даже нашел схему, позволяющую избежать обвинения в обходе санкций. Таким образом, компания спокойно поставляет оккупантам технику на миллионы долларов.

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Как Acer продолжает работать с россиянами

С апреля 2022 по март 2023 года компания Acer доставила на российский рынок техники как минимум на 70 миллионов долларов. Хотя компания обещала покинуть рынок россиян, воплощать громкие заявления в реальность тайванцы пока не собираются.

В отличие от своих главных конкурентов Dell и HР, ушедших из России, Acer просто решил оформить все поставки на свою дочернюю компанию в Швейцарии. Поскольку весь товар решил за пределы Тайваня, то Acer удалось избежать как санкций Тайбэя против России, так и принятых Швейцарией.

Когда же у менеджмента компании спросили, в чем дело и как долго будет действовать схема с дочерней компанией, там нахмурились брови и заявили, что "строго соблюдают международные санкции против России". Также в компании решили добавить, что поставляли в Россию ноутбуки, а дисплеи и аксессуары.

Это заявление тоже не соответствует действительности – основная часть экспорта в Россию как раз из ноутбуков и мониторов.