Умер "крестный отец денима" и основатель Diesel: когда ушел из жизни Адриано Гольдшмид
Итальянский дизайнер Адриано Гольдшмид умер после длительной борьбы с раком. Несмотря на то, что он не успел воплотить все планы, оставил немалое профессиональное наследие, в частности 6 известных брендов.
Что известно об Адриано Гольдшмиде?
О том, когда дизайнер ушел из жизни, пишет WWD.
Итальянский дизайнер, "крестный отец денима", ушел из жизни 5 апреля. Мужчина умер в возрасте 82 лет. Известно, что он долгое время пытался вылечить рак.
Дизайнер оставил после себя культовые бренды:
- Diesel;
- Reply;
- Gap 1969;
- AG;
- Goldsign;
- Goldschmied.
Заметьте! Работа Адриано Гольдшмида фактически превратила деним и популярные ныне джинсы из рабочей одежды в основу моды и стиля.
Дизайнер начинал профессиональный путь в 70-х годах прошлого века. Тогда открыл первый магазин King's Shop и запустил марку Daily Blue – новые уникальные фасоны одежды по более высоким ценам.
Я ничего не знал о дизайне, ничего о конструкции и дизайне одежды... Первым этапом производства был поход в магазин тканей в моем родном городе, покупка невероятных тканей по очень высокой цене и прохождение их пошива вместе с моим портным... Изделие было чрезвычайно дорогим, и каким-то образом я случайно создал премиальный деним,
– рассказывал дизайнер в одном из интервью.
Да, у него не было профильного образования, но была цель. В частности Гольдшмид посвятил жизнь не только собственному делу или популярности, он хотел делиться знаниями, которые приобрел самостоятельно. Поэтому дизайнер создал Genious Group. Это объединение, поддерживало молодых талантов/специалистов и помогло запустить Diesel и Replay.
Что известно об особенностях работы Адриано Гольдшмида?
Conedenim в частности пишет, что карьера дизайнера длилась более 50 лет. И кроме создания качественного денима Гольдшмид был одним из первых, кто стремился работать по принципам устойчивого развития и экологичности.
В частности, как отмечается, дизайнер воспитал следующее поколение профессионалов в индустрии и изменил представление о джинсах и то, какой должна быть эта одежда.
В то же время так называемым секретом дизайнера были вера в идеи и желание экспериментировать. Он любил объединяться в команды даже с молодыми дизайнерами и создавать что-то вместе.
