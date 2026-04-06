Що відомо про Адріано Гольдшміда?

Про те, коли дизайнер пішов з життя, пише WWD.

Дивіться також Відому мережу спіймали на "дробленні бізнесу" та фейкових чеках, – Гетманцев

Італійський дизайнер, "хрещений батько деніму", пішов із життя 5 квітня. Чоловік помер у віці 82 років. Відомо, що він тривалий час намагався вилікувати рак.

Дизайнер залишив по собі культові бренди:

Diesel;

Reply;

Gap 1969;

AG;

Goldsign;

Goldschmied.

Зауважте! Робота Адріано Гольдшміда фактично перетворила денім та популярні нині джинси із робочого одягу на основу моди й стилю.

Дизайнер починав професійний шлях у 70-х роках минулого століття. Тоді відкрив перший магазин King's Shop і запустив марку Daily Blue – нові унікальні фасони одягу за вищими цінами.

Я нічого не знав про дизайн, нічого про конструкцію та дизайн одягу… Першим етапом виробництва був похід до магазину тканин у моєму рідному місті, купівля неймовірних тканин за дуже високою ціною та проходження їх пошиття разом з моїм кравцем… Виріб був надзвичайно дорогим, і якимось чином я випадково створив преміальний денім,

– розповідав дизайнер в одному з інтерв'ю.

Так, у нього не було профільної освіти, але була мета. Зокрема Гольдшмід присвятив життя не лише власній справі чи популярності, він хотів ділитись знаннями, які набув самостійно. Тож дизайнер створив Genious Group. Це об'єднання, що підтримувало молодих талантів/фахівців і допомогло запустити Diesel та Replay.

Що відомо про особливості роботи Адріано Гольдшміда?

Conedenim зокрема пише, що кар'єра дизайнера тривала понад 50 років. І окрім створення якісного деніму Гольдшмід був одним із перших, хто прагнув працювати за принципами сталого розвитку й екологічності.

Зокрема, як зазначається, дизайнер виховав наступне покоління професіоналів у індустрії та змінив уявлення про джинси й те, яким має бути цей одяг.

Водночас так званим секретом дизайнера були віра в ідеї та бажання експериментувати. Він любив об'єднуватись у команди навіть з молодими дизайнерами та створювати щось разом.

Що відомо про бренди одягу в Україні?