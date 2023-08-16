Айтовцы в ВСУ: продолжают ли компании платить им зарплаты

Многие работники IT-компаний защищают Украину на поле боя. Однако некоторые работодатели решили изменить условия выплаты зарплаты тем, кто сейчас служит.

В целом, за почти 6 месяцев количество лиц из сферы IT не изменилось. 50% компаний из перечня 50 лучших отчитываются, что у них в штате есть до 50 таких сотрудников.

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Зарплата для айтовцев в армии

В то же время, за последнее время некоторые компании изменили условия оплаты для специалистов служат на фронте. В частности, две фирмы приняли решение не сохранять зарплаты сотрудникам ВСУ.

В двух компаниях служит до 500 работников, еще одна фирма сообщила, что количество таких сотрудников составляет до 200 человек.

24 IT-компании продолжают выплачивать денежную компенсацию работникам, служащим в армии, в полном объеме. Зимой таких компаний было 27. Стоит добавить, что у работодателей есть несколько опций по выплате зарплат работникам в ВСУ. Речь идет о следующих вариантах: