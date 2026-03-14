Украинцев могут обманывать: какие "ловушки" придумали в магазинах
- В магазинах могут быть обманчивые скидки, когда на ценнике одна цена, а на кассе другая, что нарушает права потребителей.
- Существует скрытое подорожание, когда количество продукта уменьшается, но цена остается той же.
Многие любят различные акции и скидки в магазинах. Однако не все так просто, и некоторые из них могут оказаться обманчивыми. Таким образом крупные торговые сети наращивают свою прибыль.
Как украинцев могут обмануть в магазинах?
О том, как же работают подобные схемы, рассказывает Телеграф.
В частности маркетологи сейчас выделяют три типа скидок:
- Стимулирование спроса. То есть скидки предусмотрены на бренды и различные торговые марки, чтобы клиенты постепенно привыкли к тому или иному продукту.
- "Последний шанс". Это акции на товары, чей срок годности завершается буквально через 1 – 2 дня. Поэтому специалисты советуют проверять срок годности именно сзади упаковки.
- Очистка склада. То есть речь идет об уменьшении стоимости на какой-то неликвидный товар или старые партии продуктов – перед обновлением.
Вообще одна из самых распространенных ситуаций – это когда на ценнике написана одна стоимость товара, а на кассе оказывается, что она совсем другая. То есть человеку следует заплатить полную стоимость за продукт.
Администраторы и кассиры часто объясняют, что акция просто уже завершилась. Но в силу различных обстоятельств работники "не успели убрать ценники"
Однако украинским законодательством не предусмотрены подобные случаи. Закон "О защите прав потребителей" утверждает: клиент имеет право купить товар по той цене, которая указана на ценнике.
Ценник является публичной офертой (предложением заключить договор). Если в базе цена другая – это проблемы магазина,
– пишет Телеграф.
Поэтому украинцам советуют требовать:
- либо продать товар по цене, что была изначально на товаре;
- или вернуть разницу.
Также следует учитывать факт скрытого подорожания. Что это такое Речь идет о случаях, когда бутылка масла "уменьшается". И она уже не литр, а 850 миллилитров. Хотя цена остается, какой была и раньше.
То есть покупатели отдают ту же сумму, но получают продукта меньше – где-то на 10 – 15%.
Важно! Всегда следует обращать внимание на вес нетто, а еще лучше – считать цену за 1 килограмм или 1 литр.
Что еще следует знать о компаниях в Украине?
Многие украинские компании в 2026 году предоставляют скидки военным или даже бесплатные услуги. Среди них есть METRO, Эпицентр, "Дом игрушек", Idealist Coffee и многие другие.
В то же время Monobank запустил новую программу под названием "Пундики". В меню кэшбэка банка можно выбирать партнерские предложения – промокоды, скидки и баллы. Они являются индивидуальными и обновляются каждую неделю.