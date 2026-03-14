Украинцев могут обманывать: какие "ловушки" придумали в магазинах

Многие любят различные акции и скидки в магазинах. Однако не все так просто, и некоторые из них могут оказаться обманчивыми. Таким образом крупные торговые сети наращивают свою прибыль.

Как украинцев могут обмануть в магазинах?

О том, как же работают подобные схемы, рассказывает Телеграф.

В частности маркетологи сейчас выделяют три типа скидок:

Стимулирование спроса. То есть скидки предусмотрены на бренды и различные торговые марки, чтобы клиенты постепенно привыкли к тому или иному продукту. "Последний шанс". Это акции на товары, чей срок годности завершается буквально через 1 – 2 дня. Поэтому специалисты советуют проверять срок годности именно сзади упаковки. Очистка склада. То есть речь идет об уменьшении стоимости на какой-то неликвидный товар или старые партии продуктов – перед обновлением.

Вообще одна из самых распространенных ситуаций – это когда на ценнике написана одна стоимость товара, а на кассе оказывается, что она совсем другая. То есть человеку следует заплатить полную стоимость за продукт.

Администраторы и кассиры часто объясняют, что акция просто уже завершилась. Но в силу различных обстоятельств работники "не успели убрать ценники"

Однако украинским законодательством не предусмотрены подобные случаи. Закон "О защите прав потребителей" утверждает: клиент имеет право купить товар по той цене, которая указана на ценнике.

Ценник является публичной офертой (предложением заключить договор). Если в базе цена другая – это проблемы магазина,

– пишет Телеграф.

Поэтому украинцам советуют требовать:

либо продать товар по цене, что была изначально на товаре; или вернуть разницу.

Также следует учитывать факт скрытого подорожания. Что это такое Речь идет о случаях, когда бутылка масла "уменьшается". И она уже не литр, а 850 миллилитров. Хотя цена остается, какой была и раньше.

То есть покупатели отдают ту же сумму, но получают продукта меньше – где-то на 10 – 15%.

Важно! Всегда следует обращать внимание на вес нетто, а еще лучше – считать цену за 1 килограмм или 1 литр.

