Как декларировать "Национальный кэшбек"?
Программа Национального кэшбека "Сделано в Украине" является государственной денежной помощью для покупателей товаров и услуг украинского производства, сообщает НАПК.
"Национальный кэшбек" считается доходом, и поэтому его необходимо декларировать в соответствии с общими правилами. При внесении информации в раздел 11 "Доходы, в том числе подарки" декларации рекомендуется:
- в поле "Вид дохода" выбрать отметку "Другое";
- в поле "Укажите, какой именно" указать "Национальный кэшбек";
- в поле "Источник (источники) дохода" выбрать отметку "Другое физическое или юридическое лицо";
- в поле "Тип лица" выбрать отметку "Юридическое лицо, зарегистрировано в Украине";
- в поле "Код в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований" указать "37508596";
- в поле "Наименование юридического лица" выбрать "Министерство экономики Украины".
Как декларировать "тысячу Зеленского"?
Размер единовременной государственной денежной помощи "Зимняя поддержка" составляет 1 000 гривен. Поскольку "Зимняя поддержка" является доходом, ее нужно задекларировать по общим правилам. При внесении информации в раздел 11 "Доходы, в том числе подарки" декларации рекомендуется:
- в поле "Вид дохода" выбрать отметку "Другое";
- в поле "Укажите, какой именно" указать "Денежная помощь "Зимняя поддержка"";
- в поле "Источник (источники) дохода" выбрать отметку "Другое физическое или юридическое лицо";
- в поле "Тип лица" выбрать отметку "Юридическое лицо, зарегистрировано в Украине";
- в поле "Код в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований" указать "37508596";
- в поле "Наименование юридического лица" выбрать "Министерство экономики Украины".
Как декларировать "еПоддержку"?
Государственная программа "еПоддержка" была основана в конце 2021 года с целью поддержки украинского бизнеса, который пострадал от пандемии COVID-19. Эти средства можно было потратить только на определенные товары и услуги, поддерживая украинского производителя, они не нуждались в декларировании.
Однако, с марта 2022 года программа была переориентирована на помощь людям, которые потеряли работу из-за полномасштабной войны. Она предусматривает получение определенными категориями людей 6,5 тысяч гривен, поэтому эти деньги являются доходом и требуют отражения в декларации.
При внесении информации о такой помощи в раздел 11 "Доходы, в том числе подарки" декларации, отчетный период которой полностью или частично приходится на период действия военного положения, рекомендуется:
- в поле "Вид дохода" выбрать отметку "Другое";
- в поле "Укажите, какой именно" указать "Помощь еПоддержка";
- в поле "Источник (источники) дохода" выбрать отметку "Другое физическое или юридическое лицо";
- в поле "Тип лица" выбрать отметку "Юридическое лицо, зарегистрировано в Украине";
- в поле "Код в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований" выбрать отметку "Не известно";
- в поле "Наименование юридического лица" выбрать "Кабинет Министров Украины".
Как декларировать "Пакет малыша"?
"Пакет малыша" – это помощь для семей, в которых родился ребенок. Помощь может предоставляться как в виде пакета с товарами, так и в виде денежной компенсации.
Если она выплачивается деньгами, то считается доходом и должна быть указана в декларации как социальная помощь.
В поле "Вид дохода" в разделе 11 "Доходы, в том числе подарки" необходимо выбрать "Другое" и отметить "социальная помощь".