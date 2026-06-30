Алкоголь и сигареты больше не спрячешь: бизнес протестировал новую систему eАкциз

В Украине сделали еще один шаг к запуску системы "еАкциз" –, которая прошла этап тестирования. Система должна изменить правила контроля за оборотом алкоголя и табачной продукции.

Что известно о тестировании системы "еАкциз"

Представители бизнеса совместно с командой Министерства цифровой трансформации провели комплексное тестирование полного цикла движения подакцизных товаров – от производителя или импортера до момента продажи покупателю. Об этом 24 Каналу сообщили в Минцифры.

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Первыми к комплексному тестированию присоединились один из крупнейших украинских производителей и импортеров табачной отрасли, дистрибьютор DLS и сеть розничных магазинов "ЛотОК". Участники воссоздали сценарий, по которому рынок должен работать после официального запуска eАкциза. Товар прошел все этапы:

производство или импорт;

передачу продукции дистрибьютору;

доставку в магазин;

продажу конечному потребителю.

Для тестирования экономический оператор использовал европейские коды, которые после запуска системы должны стать основой для электронных акцизных марок. После продажи товара информация об электронной марке отобразилась в системе Государственной налоговой службы, а затем – в системе "еАкциз".

"еАкциз" – это одна из важных крупных цифровых реформ последних лет. Мы не ограничиваемся частичным тестированием функционала, начали проводить комплексные пилотные проекты. В частности, в конце июня команда протестировала путь продукции от импортера через дистрибьютора до магазина и покупателя,

– говорит Александр Закусило, заместитель министра цифровой трансформации.

К слову, "еАкциз" поможет сократить теневой рынок табачной и алкогольной продукции, защитит потребителей от подделок и обеспечит прозрачные поступления в бюджет.

Полноценный запуск системы запланирован на ноябрь. До этого времени компании, которые производят или продают алкоголь или табак, могут присоединяться к тестированию и проверять готовность собственных процессов.

Напомним, что украинский бюджет ежегодно теряет около 30 миллиардов гривен из-за теневого рынка подакцизной продукции. Именно поэтому правительство начало реформу рынка и запускает электронную систему "еАкциз".