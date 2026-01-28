Сосед России хочет выкупить активы подсанкционного "Лукойла"
- Казахстан подал заявку на приобретение активов "Лукойла" из-за его доли в крупнейших нефтяных месторождениях страны.
- Казахстан обратился в США для одобрения сделки, утверждая, что имеет преимущественное право на выкуп акций.
Одна из стран претендует на активы "Лукойла", так как эта нефтяная группа владеет долями в ее крупнейших нефтяных месторождениях. Претендент, подавший заявку, – Казахстан.
Почему Казахстан хочет купить активы "Лукойла"?
Российский нефтегигант находится под санкциями с октября 2025 года, из-за чего пытается продать свои зарубежные активы, пишет Reuters.
Казахстан подал официальную заявку властям США на приобретение доли "Лукойл" в энергетических проектах страны.
Российская нефтяная группа владеет долями в казахстанских нефтяных месторождениях Карачаганак и Тенгиз, а также в Каспийском трубопроводном консорциуме, который транспортирует основную часть казахстанской нефти в российский порт Новороссийск на экспорт.
Правительство направило письмо в Управление по контролю за иностранными активами США, которое должно одобрять потенциальные операции. Казахстан заявил, что имеет преимущественное право на выкуп акций "Лукойла".
Что известно о продаже активов "Лукойла" и состоянии компании?
"Лукойл" обратился к правительству России из-за кризиса, вызванного значительным снижением стоимости нефти. Компания стремится изменить формулу демперного механизма.
Chevron Corp. и Quantum Energy Partners объединяют усилия для приобретения международных активов российского "Лукойла" стоимостью 22 миллиарда долларов.
Компания Gunvor отозвала свое предложение о покупке активов "Лукойла" из-за обвинений в связях с Кремлем, что не позволило бы получить одобрение от Минфина США.