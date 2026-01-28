Сосед России хочет выкупить активы подсанкционного "Лукойла"

Одна из стран претендует на активы "Лукойла", так как эта нефтяная группа владеет долями в ее крупнейших нефтяных месторождениях. Претендент, подавший заявку, – Казахстан.

Почему Казахстан хочет купить активы "Лукойла"?

Российский нефтегигант находится под санкциями с октября 2025 года, из-за чего пытается продать свои зарубежные активы, пишет Reuters.

Казахстан подал официальную заявку властям США на приобретение доли "Лукойл" в энергетических проектах страны.

Российская нефтяная группа владеет долями в казахстанских нефтяных месторождениях Карачаганак и Тенгиз, а также в Каспийском трубопроводном консорциуме, который транспортирует основную часть казахстанской нефти в российский порт Новороссийск на экспорт.

Правительство направило письмо в Управление по контролю за иностранными активами США, которое должно одобрять потенциальные операции. Казахстан заявил, что имеет преимущественное право на выкуп акций "Лукойла".

Что известно о продаже активов "Лукойла" и состоянии компании?