Чому Казахстан хоче купити активи "Лукойла"?

Російський нафтогігант перебуває під санкціями з жовтня 2025 року, через що намагається продати свої закордонні активи, пише Reuters.

Дивіться також Немає куди подіти нафту: Кремль відчув новий удар

Казахстан подав офіційну заявку владі США на придбання частки "Лукойл" в енергетичних проєктах країни.

Російська нафтова група володіє частками в казахстанських нафтових родовищах Карачаганак і Тенгіз, а також у Каспійському трубопровідному консорціумі, який транспортує основну частину казахстанської нафти до російського порту Новоросійськ на експорт.

Уряд надіслав листа до Управління з контролю за іноземними активами США, яке має схвалювати потенційні операції. Казахстан заявив, що має переважне право на викуп акцій "Лукойла".

Що відомо про продаж активів "Лукойла" та стан компанії?