Чому Казахстан хоче купити активи "Лукойла"?
Російський нафтогігант перебуває під санкціями з жовтня 2025 року, через що намагається продати свої закордонні активи, пише Reuters.
Дивіться також Немає куди подіти нафту: Кремль відчув новий удар
Казахстан подав офіційну заявку владі США на придбання частки "Лукойл" в енергетичних проєктах країни.
Російська нафтова група володіє частками в казахстанських нафтових родовищах Карачаганак і Тенгіз, а також у Каспійському трубопровідному консорціумі, який транспортує основну частину казахстанської нафти до російського порту Новоросійськ на експорт.
Уряд надіслав листа до Управління з контролю за іноземними активами США, яке має схвалювати потенційні операції. Казахстан заявив, що має переважне право на викуп акцій "Лукойла".
Що відомо про продаж активів "Лукойла" та стан компанії?
"Лукойл" звернувся до уряду Росії через кризу, викликану значним зниженням вартості нафти. Компанія прагне змінити формулу демперного механізму.
Chevron Corp. та Quantum Energy Partners об'єднують зусилля для придбання міжнародних активів російського "Лукойлу" вартістю 22 мільярди доларів.
Компанія Gunvor відкликала свою пропозицію щодо купівлі активів "Лукойла" через звинувачення у зв'язках з Кремлем, що не дозволило б отримати схвалення від Мінфіну США.