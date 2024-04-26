Активы "дочек" российских банков уже успели продать на 5 миллиардов гривен

Фонд гарантирования вкладов продал активы бывших "дочек" российских банков через онлайн-аукционы. В государственной торговой системе Прозорро.Продажи удалось заработать 5 миллиардов гривен.

Активы "дочек" росбанков продали

Поэтому украинская власть продала активы дочерних структур российских банков АО "МР Банк" (ранее "Сбербанк") и ПАО "Проминвестбанк".

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В частности продали такие активы:

жилые дома и квартиры;

здания банков;

поликлиник;

административные помещения;

земельные участки;

офисная техника;

автомобили;

имущественные права;

права требования по кредитным договорам.

Успешно реализованные активы