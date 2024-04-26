Активы "дочек" российских банков уже успели продать на 5 миллиардов гривен

26 апреля 2024, 09:12
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Источник:

Минэкономики

Фонд гарантирования вкладов продал активы бывших "дочек" российских банков через онлайн-аукционы. В государственной торговой системе Прозорро.Продажи удалось заработать 5 миллиардов гривен.

Активы "дочек" росбанков продали

Поэтому украинская власть продала активы дочерних структур российских банков АО "МР Банк" (ранее "Сбербанк") и ПАО "Проминвестбанк".

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В частности продали такие активы:

  • жилые дома и квартиры;
  • здания банков;
  • поликлиник;
  • административные помещения;
  • земельные участки;
  • офисная техника;
  • автомобили;
  • имущественные права;
  • права требования по кредитным договорам.

Успешно реализованные активы

  • элитная квартира в Конча-Заспе за 4,4 миллиона гривен (во время торгов стоимость актива выросла более чем в полтора раза);
  • здание банка с пристройкой подсобных помещений в Кривом Роге (финальная стоимость актива составляет 25,5 миллиона гривен);
  • офисное здание в Виннице (стоимость недвижимости подняли до 55,6 миллиона гривен).
Автор: Тетяна Стельмах