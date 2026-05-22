От ДТЭК до "АТБ": какие компании спонсируют Александра Усика
Александр Усик сегодня – это не боксер, но и один из самых известных спортивных брендов Украины. Вокруг спортсмена уже давно сформировалась мощная сеть партнерств, в которую входят крупные украинские компании, международные бренды, IT-бизнес, производители экипировки и социальные инициативы.
Кто спонсоры Усика?
Сотрудничество Усика давно вышло за пределы классической рекламы. Часть партнерств касается благотворительности, технологий, поддержки Украины и развития спортивной индустрии, пишет 24 Канал.
1. ДТЭК и кампания Fight for Light
После начала полномасштабной войны России против Украины Усик присоединился к социальной кампании Fight for Light, которую инициировала компания ДТЭК
Речь шла не о стандартной рекламной интеграции, а о поддержке украинских энергетиков, которые работают во время постоянных атак на инфраструктуру. Боксер:
- встречался с работниками энергосектора;
- посещал поврежденные объекты;
- публично поддерживал энергетический фронт.
Таким образом кампания стала скорее символом солидарности и поддержки людей, которые восстанавливают электроснабжение по всей стране.
2. Ready to Fight и партнерство с GR8 Tech
Усик также активно развивает собственные цифровые проекты. Он стал соучредителем платформы Ready to Fight – системы, которая объединяет спортсменов и фанатов с помощью современных технологий и блокчейн-решений.
В 2024 году проект начал сотрудничество с GR8 Tech – международной IT-компанией в сфере iGaming. Партнерство было направлено на:
- развитие цифровых инструментов для спортсменов;
- создание новых возможностей для взаимодействия с фанатами;
- развитие спортивной экосистемы вокруг бокса.
3. Rival, Venum и Tismo Genève
Важную часть партнерств Усика занимают бренды спортивной экипировки и аксессуаров. Одним из его партнеров является Rival Boxing Gear – производитель профессионального боксерского снаряжения.
Также на экипировке спортсмена регулярно можно увидеть логотип Venum – одного из самых известных брендов в мире боевого спорта.
Отдельное внимание привлек и швейцарский часовой бренд Tismo Genève, который создал специальную лимитированную серию часов Crown of 22, посвященную чемпиону.
4. Сотрудничество с Parimatch Tech
В 2023 году Усик стал амбассадором проекта Responsible Gambling от Parimatch Tech. В рамках этого сотрудничества акцент делался не на рекламе ставок, а на теме ответственного отношения к азартным играм.
Боксер публично подчеркивал важность контроля и осознанного подхода к геймингу. Основная идея кампании – ответственность и самоконтроль также является проявлением силы.
5. "Техноком" и рекламные кампании с Усиком
Среди партнеров Усика также упоминают "Техноком". Как один из крупных операторов мобильной связи в Украине, компания использовала сотрудничество с Усиком для масштабных рекламных кампаний и промоактивностей.
Участие спортсмена в рекламных роликах помогло:
- усилить узнаваемость бренда;
- сделать коммуникацию более эмоциональной;
- показать Усика не только как жесткого чемпиона, но и как более открытую и близкую к людям личность.
Именно такие кампании еще сильнее укрепили его связь с широкой аудиторией и фанатами.
6. "Карпатская родниковая"
В этом году стало известно, что Александр Усик стал амбассадором бренда “Карпатская родниковая”, пишет Forbes.
Партнерство с Усиком имеет долгосрочный характер и предусматривает интеграцию бренда в платформу Ready to Fight. Кампания включает видеоконтент, digital-активности, PR, специальные коллаборации и присутствие на спортивных событиях, в частности вечере бокса Rising Stars, организованном компанией Usyk 17 Promotions.
Одним из элементов сотрудничества станет выпуск новой серии воды с изображением боксера.
Связан ли Усик с совладельцем "АТБ" Буткевичем?
Среди бизнесменов, которых связывают с поддержкой Усика, часто вспоминают Геннадия Буткевича – совладельца сети супермаркетов "АТБ".
Хотя сама сеть официально не позиционировалась как титульный спонсор боев Усика, связь между бизнесом Буткевича и поддержкой спортсмена неоднократно упоминалась в медиа. В частности, на отдельных мероприятиях с участием Усика замечали брендирование "АТБ", а имя Буткевича неоднократно фигурировало среди людей, связанных с поддержкой боксера.
Итак, сегодня партнерства Александра Усика охватывают сразу несколько сфер:
- Большой украинский бизнес;
- Международные бренды;
- IT и цифровые технологии;
- Благотворительные и социальные инициативы;
- Спортивную индустрию.
Фактически Усик превратился в глобальный медийный бренд, который сочетает спорт, бизнес и общественное влияние далеко за пределами боксерского ринга.
Усик – Верховен: где и когда смотреть?
В субботу, 23 мая, в Египте состоится бой 23 мая в Египте Александра Усика против Рико Верховена. Ринг будет расположен непосредственно возле пирамид Гизы. Нидерландец Рико Верховен будет претендовать только на пояс WBC.
Транслятором поединка на глобальную мировую аудиторию выступает компания DAZN. Бой Усик – Верховен будет распространяться по принципу pay-per-view, для просмотра нужно будет заплатить отдельно за событие, стоимость составляет 913 гривен.
Так же на всех цифровых устройствах можно будет посмотреть бой Усик – Верховен благодаря ОТТ-платформе Киевстар ТВ, которая станет официальным транслятором в Украине. Поединок будет доступен для подписчиков тарифа Премиум HD стоимостью 200 гривен.