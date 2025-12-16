Цены на алкоголь в России резко взлетят из-за налогового "подарка" Путина
- Цены на алкоголь в России вырастут на 10 – 17% с 2026 года из-за повышения акцизов, инфляции и налоговых изменений.
- Продажа алкоголя в России сократилась на 9,8% за год, а производство упало на 6,7% из-за снижения потребления слабоалкогольных напитков.
Пять крупных производителей алкоголя в России уведомили торговые сети о повышении отпускных цен на свою продукцию с 1 января 2026 года. Все из-за роста акциза, инфляции и повышенных налогов, которые Путин ввел для перекрытия дыры в бюджете.
Почему и как подорожает водка и другой алкоголь в России?
Алкоголь в России подорожает на 10 – 17% в среднем, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ "Коммерсант".
- Компания Novabev Group (водка Beluga, "Архангельская") предупредила об увеличении стоимости на 10%;
- "КВК Групп" (коньяк "Коктебель", водка Medoff) сообщила о повышении на 15 – 17%;
- "Алкогольная сибирская группа" (водка "Пять озер", виски Sea Witch, "Крутояр") – на 10%;
- ДК "Руст" (водка "Русский стандарт", "Зеленая марка") не уточнили, на сколько повысят стоимость продукции.
Компании отметили, что вынуждены пересматривать цены из-за роста акциза и инфляции, а также подорожания заемных средств.
- В частности, в ГК "Руст" заявили о росте себестоимости производства за счет увеличения цен на бутылки, этикетки и укупорочные материалы;
- В Ladoga сообщили о росте расходов на транспортную и складскую логистику, а также энергоносители;
- В "КВК Групп" отметили, что подорожали дистилляты для коньяка.
Кроме того, ожидается увеличение минимальной розничной стоимости на водку, бренди и аналогичный алкоголь, а также на коньяк и виски, изготовленные из сырья с выдержкой не менее трех лет. При этом некоторые производители готовятся к тому, что повышение цен ударит по спросу в первом квартале 2026 года.
Какова ситуация с продажей алкоголя в России?
Согласно данным Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками, с января по ноябрь продажа алкоголя в России сократилась на 9,8% год к году, составив 181,9 миллионов декалитров.
В то же время, ликеро-водочные изделия показали рост на 13,4% – до 16,7 миллионов декалитров, а основное падение произошло из-за сокращения потребления слабоалкогольной продукции. Также в январе – ноябре 2025 года производство алкоголя в России упало на 6,7%.
Какие проблемы имеет бизнес в России?
Российские компании планируют повысить цены на 6,3% в пересчете на год из-за отмены льгот и повышения НДС. Ставка НДС в России вырастет с 20% до 22%, снижая объем доходов, после которого бизнес должен платить НДС, что приведет к повышению цен на 10 – 25%.
Около 6,7 тысяч российских транспортных компаний находятся в процессе ликвидации или 7 тысячи российских транспортных компаний находятся в процессе на грани банкротства из-за роста себестоимости и снижения рентабельности.
Убытки российских компаний в 2025 году достигли 6,52 триллионов рублей, причем 18 400 компаний работают в минус. Почти 40% компаний сталкиваются с проблемами неплатежей, а долги по кредитам выросли до рекордных значений за последние 2,5 года.