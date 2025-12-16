Цены на алкоголь в России резко взлетят из-за налогового "подарка" Путина

Пять крупных производителей алкоголя в России уведомили торговые сети о повышении отпускных цен на свою продукцию с 1 января 2026 года. Все из-за роста акциза, инфляции и повышенных налогов, которые Путин ввел для перекрытия дыры в бюджете.

Почему и как подорожает водка и другой алкоголь в России?

Алкоголь в России подорожает на 10 – 17% в среднем, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ "Коммерсант".

Компания Novabev Group (водка Beluga, "Архангельская") предупредила об увеличении стоимости на 10%;

предупредила об увеличении стоимости на 10%; "КВК Групп" (коньяк "Коктебель", водка Medoff) сообщила о повышении на 15 – 17%;

сообщила о повышении на 15 – 17%; "Алкогольная сибирская группа" (водка "Пять озер", виски Sea Witch, "Крутояр") – на 10%;

– на 10%; ДК "Руст" (водка "Русский стандарт", "Зеленая марка") не уточнили, на сколько повысят стоимость продукции.

Компании отметили, что вынуждены пересматривать цены из-за роста акциза и инфляции, а также подорожания заемных средств.

В частности, в ГК "Руст" заявили о росте себестоимости производства за счет увеличения цен на бутылки, этикетки и укупорочные материалы;

В Ladoga сообщили о росте расходов на транспортную и складскую логистику, а также энергоносители;

В "КВК Групп" отметили, что подорожали дистилляты для коньяка.

Кроме того, ожидается увеличение минимальной розничной стоимости на водку, бренди и аналогичный алкоголь, а также на коньяк и виски, изготовленные из сырья с выдержкой не менее трех лет. При этом некоторые производители готовятся к тому, что повышение цен ударит по спросу в первом квартале 2026 года.

Какова ситуация с продажей алкоголя в России?

Согласно данным Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками, с января по ноябрь продажа алкоголя в России сократилась на 9,8% год к году, составив 181,9 миллионов декалитров.

В то же время, ликеро-водочные изделия показали рост на 13,4% – до 16,7 миллионов декалитров, а основное падение произошло из-за сокращения потребления слабоалкогольной продукции. Также в январе – ноябре 2025 года производство алкоголя в России упало на 6,7%.

