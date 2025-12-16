Ціни на алкоголь в Росії різко злетять через податковий "подарунок" Путіна

П'ять великих виробників алкоголю в Росії повідомили торгові мережі про підвищення відпускних цін на свою продукцію з 1 січня 2026 року. Усе через зростання акцизу, інфляцію та підвищені податки, які Путін впровадив для перекриття діри в бюджеті.

Чому і як подорожчає горілка та інший алкоголь в Росії?

Алкоголь в Росії подорожчає на 10 – 17% у середньому, пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ "Комерсант".

Дивіться також Закрити діру в бюджеті: Росія збирається вдарити по бізнесу збільшеними митами

Компанія Novabev Group (горілка Beluga, "Архангельська") попередила про збільшення вартості на 10%;

попередила про збільшення вартості на 10%; "КВК Груп" (коньяк "Коктебель", горілка Medoff) повідомила про підвищення на 15 – 17%;

повідомила про підвищення на 15 – 17%; "Алкогольна сибірська група" (горілка "П'ять озер", віскі Sea Witch, "Крутояр") – на 10%;

– на 10%; ДК "Руст" (горілка "Російський стандарт", "Зелена марка") не уточнили, на скільки підвищать вартість продукції.

Компанії зазначили, що змушені переглядати ціни через зростання акцизу та інфляцію, а також подорожчання позикових коштів.

Зокрема, у ДК "Руст" заявили про зростання собівартості виробництва за рахунок збільшення цін на пляшки, етикетки та закупорювальні матеріали;

У Ladoga повідомили про зростання витрат на транспортну та складську логістику, а також енергоносії;

У "КВК Груп" зазначили, що подорожчали дистиляти для коньяку.

Крім того, очікується збільшення мінімальної роздрібної вартості на горілку, бренді та аналогічний алкоголь, а також на коньяк та віскі, виготовлені із сировини з витримкою не менше трьох років. При цьому деякі виробники готуються до того, що підвищення цін вдарить попит у першому кварталі 2026 року.

Яка ситуація з продажем алкоголю в Росії?

Згідно з даними Федеральної служби з контролю за алкогольним та тютюновим ринками, з січня по листопад продаж алкоголю в Росії скоротився на 9,8% рік до року, склавши 181,9 мільйонів декалітрів.

Водночас, лікеро-горілчані вироби показали зростання на 13,4% – до 16,7 мільйонів декалітрів, а основне падіння сталося через скорочення споживання слабоалкогольної продукції. Також у січні – листопаді 2025 року виробництво алкоголю в Росії впало на 6,7%.

Які проблеми має бізнес в Росії?