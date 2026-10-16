Конкурент Temu заходит в Украину: будет продавать товары для подготовки к зиме

Польский маркетплейс Allegro запускает пилотный проект по продажам в Украине. На старте покупателям будет предложено более миллиона товаров от польских продавцов, а потенциальную аудиторию компания оценивает почти в 12 миллионов человек.

Какие товары Allegro предлагает украинцам

Для маркетплейса Allegro это возможность расширить международное присутствие, а для польских предпринимателей – выйти на украинский рынок, пишет WProst.

На первом этапе к программе присоединились несколько сотен польских продавцов. Их товары можно заказать через сайт allegro.pl и приложение платформы с украиноязычной версией.

Начальный ассортимент насчитывает более миллиона предложений. Значительную часть ассортимента составляют товары, удовлетворяющие потребности украинцев зимой:

генераторы и портативные электростанции;

инструменты;

газовые плиты;

средства гигиены.

Известно, что для организации продаж Allegro сотрудничает с Nova Post. Компания также интегрирует системы обработки заказов и таможенного оформления.

Станет ли Allegro конкурентом Temu

Allegro – польский онлайн-маркетплейс, на котором различные продавцы предлагают свои товары. По формату работы он относится к тому же сегменту электронной торговли, что и Temu.

Компания делает ставку на широкий выбор и конкурентные цены. Дополнительным фактором привлечения покупателей может стать узнаваемость бренда среди украинцев, проживающих в Польше.

Однако пока Allegro лишь тестирует работу на украинском рынке. Поэтому говорить о полноценной конкуренции с Temu в Украине пока рано: дальнейшее развитие будет зависеть от результатов пилотного проекта и спроса на товары.

Что планирует Allegro в отношении украинского рынка

Компания уже работает за пределами Польши, в частности в Чехии, Словакии и Венгрии. По данным Allegro, на этих рынках покупки совершают почти 6 миллионов клиентов, а бизнес растет примерно на 100% ежегодно.

Гжегож Чапский, главный директор по венчурному капиталу Allegro, считает, что Украина также обладает значительным потенциалом. По оценке компании, украинский рынок может охватывать почти 12 миллионов покупателей.

Пока что доступ к продажам в Украине имеют лишь несколько сотен избранных польских партнеров. В дальнейшем Allegro планирует открыть такую возможность для всех продавцов, работающих на платформе.