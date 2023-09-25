Утереть нос Google и Microsoft: Amazon инвестировал 4 миллиарда долларов в Anthropic

Гонка искусственных интеллектов не сбрасывает обороты. Amazon решил не стоять в стороне и даже замахнуться на лидерство.

Amazon не выпадает из соревнований гигантов

Корпорация Amazon объявила, что намерена навязывать конкуренцию на рынке облачных сред и искусственного интеллекта. Для этого гигант собирается инвестировать 4 миллиарда долларов в стартап Anthropic.

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Благодаря инвестиции команда Amazon и клиенты облачных сервисов гиганта смогут получить ранний доступ ко всем технологиям Anthropic. Также они смогут ввести их в свой бизнес и получить поддержку в этом процессе.

Стартап из Сан-Франциско тоже обязался использовать облачные сервисы Amazon. Свои модели искусственного интеллекта компания будет обучать на собственных чипах, которые будет покупать у гиганта.

Доля в компании и размер инвестиций

Старт нового дела – это постоянное движение, множество задач и непрерывная коммуникация. Поэтому так важно, чтобы авто, в котором вы проводите весомую часть рабочего дня, способствовало производительности. Понимая это, Škoda Octavia предлагает современные ассистенты движения, повышенный уровень защиты, современную мультимедийную систему, беспроводное подключение телефона и ряд других опций расширяющих привычные возможности С-класса. Этот автомобиль обеспечивает уверенность как на дороге, так и бизнес-процессах.

Руководители Amazon и Anthropic договорились, что немедленные инвестиции должны составить 1,25 млрд долларов. Инициировать дополнительные 2,75 миллиарда долларов со стороны Amazon имеет право каждая из сторон.

Что касается обновленной стоимости стартапа, то объявлять эту оценку в целом в компаниях резко отказались. Это же касается размера частицы Amazon в Anthropic.